Официального предложения стать частью Союзного государства с Россией Армении не поступало

«Если вы имеете в виду официальное предложение, то официального предложения не было и быть не могло. Но реальность не так проста, как кажется. Иногда нам необходимо глубоко рассматривать не столько текст вопроса, сколько его подтекст. И мы должны рассматривать глобальные процессы. Могу сказать другое: для нас в целом суверенитет, независимость, государственность Республики Армения являются абсолютными ценностями», - отвечая на соответствующий вопрос, сказал Никол Пашинян.

Отметим, что о предложении вступить в Союзное государство России и Беларуси ранее заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Например, неофициальными можно считать разговоры, непрерывно развиваемые экспертами, неофициальными можно считать и контакты. Я полагаю, [секретарь Совета безопасности] имел в виду в том числе и это», - добавил премьер-министр.

Об отношениях с Россией

После 44-дневной войны 2020 года первоочередной озабоченностью и повесткой дня Армении в контактах с Россией было то, что Азербайджан может предпринять агрессивные действия против международно признанной территории Армении, сказал премьер-министр. По его словам, это была основная тема общения с Россией.

«На мой взгляд, тот разговор был очень конкретным, в результате мы получили официальные заверения в том, что границы Республики Армения являются красной линией для наших союзников и партнеров в сфере безопасности. Основной вопрос, представленный Арменией на саммите [ОДКБ] в Ереване, заключался в том, что у нас есть не только теоретическая, но и практическая задача демонстрации и понимания того, что является зоной ответственности ОДКБ в Республике Армения. Мы сказали, что без фиксации этой линии мы не представляем принятие какого-либо другого документа», - сказал он, добавив, что этот разговор остается в повестке дня.

Хотя на состоявшемся в Ереване саммите ОДКБ так и не сделала политического заявления и не осудила сентябрьскую агрессию Азербайджана против Армении, премьер-министр Армении оценил обсуждения на саммите как «открытые, искренние и позитивные». ​Однако именно из-за отсутствия политического заявления со стороны союзников он отказался подписать декларацию ОДКБ и проект решения ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Армении.

Сегодня на пресс-конференции Пашинян добавил, что, по сути, «в условиях бездействия России получается, что военное присутствие РФ в Армении не только не гарантирует безопасность Армении, но, наоборот, создает угрозы для безопасности РА».