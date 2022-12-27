Армению принуждают предоставить коридор Азербайджану и присоединиться к союзному государству – секретарь Совбеза

В основе продолжающегося уже 16-й день блокирования Лачинского коридора и нападения на Армению 13 сентября лежит требование предоставить Азербайджану коридор через территорию Армении, вчера в эфире Общественного телевидения Армении заявил секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

«Это широкий контекст, так сказать, в контексте поддержки Азербайджана в плане получения какой-то дороги в так называемой коридорной логике через территорию Армении. Армения продолжает сопротивляться этому. Кстати, могу четко сказать, что с этим связана и эскалация 13 сентября, и в основном это является основой или мотивом всего кризиса», - заявил Григорян.

На вопрос ведущего, делается ли все это ради коридора, секретарь Совбеза Армении ответил так: «В том числе. Другими словами, за экстерриториальный коридор через территорию Армении».

«Это давление в Лачине, эти события?» — на эти слова ведущего Григорян отреагировал так: «Естественно, из-за этого все давление».

Власть также впервые публично заявила, что на Армению оказывается давление с целью ее присоединения к Союзному государству Россия-Беларусь.

«Когда Армения сопротивляется, получает ответ в виде военного давления», - заявил секретарь Совбеза, не уточнив, с какой стороны оказывается это давление.

Перед этим ведущий процитировал слова посла Беларуси о том, что в российско-белорусском союзе не хватает третьего государства. «Вы упомянули заявление посла о союзном государстве, естественно, и отсюда идет давление на Армению. И всякий раз, когда армянская демократия и демократическая система сопротивляются этому, она получает иные виды давления в виде военной силы», - сказал Григорян.

Реакция официальной Москвы не заставила себя долго ждать. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сегодня в беседе с News.am назвал заявления Армена Григоряна «провокационными» и заявил, что «никто из российских чиновников это не говорил и ни через кого не доводил до армянской стороны».

Между тем, по убеждению депутата правящей фракции «Гражданский договор», бывшего замминистра обороны Гагика Мелконяна, Россия начала оказывать давление на Армению после того, как после революции 2018 года начала понимать, что Армения хочет окончательно стать независимой. И сейчас, по словам провластного депутата, Россия использует ситуацию в Лачинском коридоре для оказания давления на Армению.

«Если бы сейчас Россия хотела, чтобы Лачинский коридор открылся, он бы давно открылся. Интерес России в том, чтобы ты был ее вассалом, мы должны быть в составе России, в союзном государстве», - сказал он.

Между тем, секретарь оппозиционной фракции «Честь имею» Тигран Абраамян не считает, что у России есть какой-то крупный интерес, который заставит оказывать давление на Армению, чтобы та предоставила коридор через Сюник Азербайджану.

«У власти Армении есть две задачи: во-первых, с одной стороны, по возможности снять с себя ответственность, а во-вторых, использовать общественное недовольство, чтобы потворствовать антироссийским настроениям, ничего другого логичного я не вижу», - заметил он.

Тигран Абраамян убежден, что даже если Азербайджан получит коридор через территорию Армении, региональные интересы России существенно не изменятся, поскольку у России нет проблем с выходом в Турцию через Азербайджан. Единственная причина, по которой Россия пока не прибегает к жестким мерам, это нежелание портить отношения с Турцией.

«С одной стороны, Турция - это большой фактор, который заключается в возможности выхода России во внешний мир в условиях западных санкций, а во-вторых, необходимо учитывать тот факт, что ситуация зашла в тупик, когда реакция или возможные действия российской стороны должны быть достаточно жесткими для разрешения ситуации, что естественно подорвет российско-турецкие отношения. В этом контексте я считаю, что в основе решения России лежит именно это», - сказал Абраамян.

Касаясь заявлений Армена Григоряна о давлении с целью вступления Армении в союзное государство, Тиграна Абраамян сказал, что если со стороны России или Беларуси были такие предложения, то власть Армении должна их обнародовать.

«Но я не вижу ни такого обсуждения, ни такого предложения», - сказал депутат.