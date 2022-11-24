Пашинян назвал «открытыми, искренними и позитивными» обсуждения на саммите ОДКБ

Подчеркнув сегодня на заседании правительства, что, хотя и не удалось достичь согласия по двум важным документам, армянский премьер сообщил, что они отправлены на доработку, выразив надежду, что лидеры стран-членов ОДКБ смогут прийти к общему знаменателю.

«Несмотря на то, что декларация Совета ОДКБ не была принята, то есть мы не подписали декларацию и не было принято решение об ответе ОДКБ на эскалацию 13 сентября, опять-таки в связи с тем, что мы ее не подписали, я повторюсь, что считаю дискуссию в целом положительной. Также считаю положительными переговоры с Российской Федерацией в двустороннем формате и надеюсь, что те договоренности, которые были зафиксированы, как можно скорее будут реализованы», — отметил Пашинян.

На вчерашнем совместном заседании Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Станислав Зась заявил, что проект решения Совета коллективной безопасности ОДКБ о совместных мерах по оказанию помощи Армении в целом согласован.

Позже на расширенном заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ президент Беларуси Александр Лукашенко пояснил, что армянская сторона предложила поправки к подписываемому документу, но они решили отложить обсуждение этого вопроса.