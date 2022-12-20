«Безопасность Лачинского коридора должна обеспечивать РФ, я бы призвал оппозицию работать и в этом направлении» - секретарь Совбеза

Азербайджан закрыл Лачинский коридор под прикрытием экологов с целью проведения этнической чистки в Нагорном Карабахе, заявил сегодня на внеочередном заседании Национального собрания секретарь Совета безопасности Армен Григорян, подчеркнув, что «главная цель состоит в этом».

Григорян сказал, что Армения продолжает работать со всеми своими партнерами, чтобы как можно скорее открыть Лачинский коридор и избежать гуманитарного кризиса в Карабахе.

В ответ на вопрос депутата оппозиционной фракции «Айастан» Агнессы Хамоян, что они как власть сделали и делают, что предлагают для открытия дороги и в чем проявляется то обстоятельство, что Республика Армения является гарантом безопасности Нагорного Карабаха, Григорян сначала сослался на трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, а затем ответил, что безопасность Лачинского коридора должна обеспечивать Российская Федерация, и призвал оппозицию работать в этом направлении, чтобы Россия выполнила свои обязательства и обеспечила бесперебойное, безопасное движение в Лачинском коридоре.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что власти работают с Россией над скорейшим открытием Лачинского коридора.

«Эта провокация, организованная Азербайджаном, которая, как я уже отметил, имеет целью этническую чистку, должна заставить всех быть бдительными. Власть использует все имеющиеся в ее распоряжении инструменты для разрешения кризиса», - заключил Григорян.

С 12 декабря Азербайджан блокирует единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией. 1100 граждан, из них 270 несовершеннолетних, не имеют возможности вернуться домой. Азербайджанцы, заблокировавшие Лачинский коридор на участке Шуши, называют себя независимыми экологами, они поставили палатки прямо посреди дороги. Коридор также закрыт для автомобилей экстренных служб. В больницы Карабаха не поступают необходимые медицинские препараты и лекарства, полки продуктовых магазинов полупустые.

Государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян заявил сегодня утром, что кризис и блокада продолжаются.

МИД Армении также сообщил, что на основании заявления Армении ситуация, сложившаяся в Лачинском коридоре, будет обсуждаться в Совете Безопасности ООН.