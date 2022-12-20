Совбез ООН обсудит ситуацию в Лачинском коридоре – МИД

Об этом на своей странице в Facebook сегодня сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, уже девятый день остается перекрытой азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами.

Согласно сообщениям, из-за фактической блокады в регионе ощущается нехватка продовольствия и товаров первой необходимости. Из-за сложившейся ситуации находящиеся в Армении более тысячи жителей Нагорного Карабаха, в том числе дети, не могут вернуться домой.