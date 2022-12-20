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Карабах

Совбез ООН обсудит ситуацию в Лачинском коридоре – МИД

Пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян

По запросу Республики Армения Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию, сложившуюся в Лачинском коридоре.

Об этом на своей странице в Facebook сегодня сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян.

Единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, уже девятый день остается перекрытой азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами.

Согласно сообщениям, из-за фактической блокады в регионе ощущается нехватка продовольствия и товаров первой необходимости. Из-за сложившейся ситуации находящиеся в Армении более тысячи жителей Нагорного Карабаха, в том числе дети, не могут вернуться домой.

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