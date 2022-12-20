Кризис и блокада продолжаются – Рубен Варданян

Варданян пояснил, что азербайджанцы остались по обочинам дороги и в любой момент могут останавливать машины. Госминистр Нагорного Карабаха счел это неприемлемым.

«Они должны выйти полностью и не мешать мирному передвижению машин. Это единственное решение с той стороны, потому что, если мы примем, что они могут оставаться там, оставлять какие-то машины или не оставлять какие-то машины, то это станет для них возможностью создать КПП», - сказал Варданян.

«Ситуация очень нестабильная, и мы должны все выяснить до конца, чтобы у нас были четкие предохранительные механизмы в этой ситуации», - подчеркнул он.

Единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией, уже девятый день остается перекрытой азербайджанцами, называющими себя экологическими активистами.

Согласно сообщениям, из-за фактической блокады в регионе ощущается нехватка продовольствия и товаров первой необходимости. Из-за сложившейся ситуации находящиеся в Армении более тысячи жителей Нагорного Карабаха, в том числе дети, не могут вернуться домой.