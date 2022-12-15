В конце концов, Баку должен признать, что есть лишь один вариант: он должен вести переговоры с Карабахом - Рубен Варданян

Чем дольше будет продолжаться эта блокада, тем сильнее и сплоченнее будет Нагорный Карабах, тем больше международных организаций будут требовать от Азербайджана изменить решение, а у Карабаха будет больше возможностей поднять вопрос об аэропорте, в беседе с Радио Азатутюн сказал государственный министр Нагорного Карабаха Рубен Варданян, подчеркнув, что создание воздушного моста позволит доставлять продовольствие и другие необходимые товары в Карабах.

Баку не раз заявлял, что не собирается «обсуждать судьбу армян Карабаха» с властями Армении. Недавно президент Азербайджана Ильхам Алиев публично упрекнул Россию и заявил, что они не будут вести переговоры по этому вопросу и с «присланным Москвой» Рубеном Варданяном, недавно назначенным госминистром Нагорного Карабаха.

«Мы готовы говорить с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как присланный Москвой Варданян, в карманах которого миллиарды, украденные у русского народа. Его послали туда из Москвы с очень четкой повесткой», - заявил Алиев.

Варданян говорит, что рад тому, что его приезд оказал большое влияние на Баку, подчеркнув, что важно, чтобы Азербайджан понял, что Карабах не одинок, рядом с Карабахом стоят люди, обладающие авторитетом, связями и опытом.

«Я рад, что они понимают, что вопрос Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] не решается просто так, они считают, что можно так легко, шаг за шагом, медленно толкая, решить вопрос и представить международному сообществу, что «в Карабахе живут 15-20 тысяч человек, там одни боевики, там нет населения, это не тема, мы решим этот вопрос». Мне кажется, что то, что они тяжело перенесли мой приезд, связанно с этим, потому что с моим приездом, конечно, вопрос Арцаха больше обсуждается в мире, есть больший интерес», - сказал Варданян.

По словам госминистра Нагорного Карабаха, в конце концов Баку должен признать, что есть только один вариант - вести переговоры с Нагорным Карабахом.

«Арцах будет независимым, а моя роль может быть очень важной для переговоров. Подняв вопрос экологии, они дали нам возможность поднять вопрос о нашей субъективности выше, у нас теперь есть возможность потребовать, чтобы мы, как сторона, были представлены [в переговорах] для поиска пути решения обсуждаемых вопросов вокруг этого вопроса», - сказал госминистр Карабаха.

Вечером 13 декабря Информационный штаб Нагорного Карабаха сообщил, что Азербайджан прекратил подачу газа в Нагорный Карабах. Степанакерт посчитал это «гуманитарным и экономическим терроризмом, который Азербайджан последовательно осуществляет против мирного населения Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.]».

С 12 декабря перекрыта единственная дорога, соединяющая Нагорный Карабах с Арменией и миром. Азербайджанцы, перекрывшие Лачинский коридор в районе Шуши и называющие себя независимыми экологами, прямо посреди дороги установили палатки. Дорога закрыта и для автомобилей экстренных служб.

Полная версия интервью с Рубеном Варданяном: