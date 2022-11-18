Степанакерт не согласен с предложением Баку говорить напрямую с проживающими в Карабахе армянами

Нагорный Карабах готов к переговорам с Азербайджаном, но только в международном формате, с участием посредников. Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян, отвечая на вчерашнее заявление Ильхама Алиева о том, что Баку не собирается «обсуждать судьбу армян Карабаха» с властями Армении или другими посредниками, заявил, что Степанакерт, в свою очередь, не согласен с предложением Баку говорить напрямую с проживающими в Карабахе армянами.

«То, о чем говорит Алиев, не что иное, как просто окончательная капитуляция: "группа аборигенов, осознавших свою «вину» и пришедших с повинной, просит, умоляет мать-Азербайджан простить их и позволить им просто жить на азербайджанской земле"», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Давид Бабаян.

Вместо этого Нагорный Карабах предлагает использовать формат Минской группы ОБСЕ, пусть даже фактически уже два года не функционирующий.

«Могут быть какие-то встречи, но не только Азербайджан-Арцах [Нагорный Карабах - ред.], это может быть Азербайджан, Арцах, Армения, Россия, США, Франция, в разном составе, в том или ином месте, но это обязательно должен быть международно признанный формат, а международно признанный формат – это формат Минской группы ОБСЕ», - сказал глава МИД Нагорного Карабаха.

Между тем, президент Азербайджана поставил предварительное условие: они не будут вести переговоры не только с каким-либо посредником, но и с Рубеном Варданяном. Российский бизнесмен армянского происхождения недавно переехал в Нагорный Карабах и занял пост государственного министра, то есть главы правительства Карабаха.

«Мы готовы говорить с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как присланный Москвой Варданян, в карманах которого миллиарды, украденные у русского народа. Его послали туда из Москвы с очень четкой повесткой», - заявил Алиев.

Рубен Варданян уже ответил, что отказался от российского гражданства, и, по сути, выразил готовность вести переговоры от имени Степанакерта. «Полагаю, что вполне соответствую выдвинутому г-ном Алиевым критерию переговорщика: "живет в Карабахе и хочет там жить"», - подчеркнул Варданян.

Давид Бабаян говорит, что они даже не обсуждали, кто будет переговорщиком, потому что формата переговоров нет. Почему Алиев назвал имя премьер-министра, а не, например, президента Араика Арутюняна, глава МИД догадывается.

«Это также может быть шагом к формированию, созданию внутренней напряженности и т. д., хотя я считаю это бесперспективным», - сказал глава МИД Карабаха.

На замечание о том, что Рубен Варданян тоже выразил готовность вести переговоры, и на вопрос, не рассматривается ли это уже как пример передачи власти в Нагорном Карабахе, Бабаян ответил: «У нас есть четкая концепция, которая не изменилась. Мы готовы к переговорам при сохранении вышеупомянутой философии и формата, независимо от того, кто какую должность занимает. Сейчас г-н Варданян - госминистр, у нас есть президент, который является руководителем страны».

Что касается намека Алиева на то, что разговор с армянами Карабаха уже начался, то Давид Бабаян сказал, что это не диалог, а контакты по техническим и гуманитарным вопросам.

«Один из наших граждан по ошибке оказывается на оккупированной ими территории, мы должны ведь как-то связаться с ними и попытаться вернуть нашего гражданина. Это не прямые контакты, это происходит при посредничестве российских миротворцев», - сказал Бабаян.

Рубен Варданян, приветствуя стремление Алиева начать прямой диалог с Карабахом, в то же время сказал, что Степанакерт должен быть субъектом в этом процессе, не уточнив, о чем идет речь.

По словам Давида Бабаяна, Алиев называет Варданяна ставленником Москвы в качестве шага против России.

«Понятно, что, ударяя по России, они ударяют также по нам, потому что ситуация такова, что безопасность Арцаха во многом зависит от российских миротворцев», - отметил министр иностранных дел Карабаха.

Но в Карабахе сомневаются, что по окончании срока размещения российских миротворцев в Карабахе в 2025 году Алиев откажется от продления миссии миротворцев, хотя об этом президент Азербайджана уже предупредил. Более того, несмотря на предложение Еревана, в заявлении, принятом на трехсторонней встрече в Сочи, не было упоминания ни о сроке миротворческой миссии, ни вообще о Нагорном Карабахе.

«Да, слово, термин «Карабах» не использовалось в самом этом заявлении, но косвенно, что также можно рассматривать и прямо, фактически видно, о чем идет речь», - подчеркнул Бабаян.

В заявлении, принятом Путиным, Пашиняном и Алиевым в Сочи, лишь отмечен ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания и акцентирована востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе.

Полную версию интервью с Давидом Бабаяном можно посмотреть ниже: