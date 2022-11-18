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Карабах

Степанакерт не согласен с предложением Баку говорить напрямую с проживающими в Карабахе армянами

Глава МИД Нагорного Карабаха Давид Бабаян (справа)

Нагорный Карабах готов к переговорам с Азербайджаном, но только в международном формате, с участием посредников. Министр иностранных дел Нагорного Карабаха Давид Бабаян, отвечая на вчерашнее заявление Ильхама Алиева о том, что Баку не собирается «обсуждать судьбу армян Карабаха» с властями Армении или другими посредниками, заявил, что Степанакерт, в свою очередь, не согласен с предложением Баку говорить напрямую с проживающими в Карабахе армянами.

«То, о чем говорит Алиев, не что иное, как просто окончательная капитуляция: "группа аборигенов, осознавших свою «вину» и пришедших с повинной, просит, умоляет мать-Азербайджан простить их и позволить им просто жить на азербайджанской земле"», - в беседе с Радио Азатутюн сказал Давид Бабаян.

Вместо этого Нагорный Карабах предлагает использовать формат Минской группы ОБСЕ, пусть даже фактически уже два года не функционирующий.

«Могут быть какие-то встречи, но не только Азербайджан-Арцах [Нагорный Карабах - ред.], это может быть Азербайджан, Арцах, Армения, Россия, США, Франция, в разном составе, в том или ином месте, но это обязательно должен быть международно признанный формат, а международно признанный формат – это формат Минской группы ОБСЕ», - сказал глава МИД Нагорного Карабаха.

Между тем, президент Азербайджана поставил предварительное условие: они не будут вести переговоры не только с каким-либо посредником, но и с Рубеном Варданяном. Российский бизнесмен армянского происхождения недавно переехал в Нагорный Карабах и занял пост государственного министра, то есть главы правительства Карабаха.

Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян (слева), президент Азербайджана Ильхам Алиев
Госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян (слева), президент Азербайджана Ильхам Алиев

«Мы готовы говорить с проживающими в Карабахе армянами, но не с такими людьми, как присланный Москвой Варданян, в карманах которого миллиарды, украденные у русского народа. Его послали туда из Москвы с очень четкой повесткой», - заявил Алиев.

Рубен Варданян уже ответил, что отказался от российского гражданства, и, по сути, выразил готовность вести переговоры от имени Степанакерта. «Полагаю, что вполне соответствую выдвинутому г-ном Алиевым критерию переговорщика: "живет в Карабахе и хочет там жить"», - подчеркнул Варданян.

Давид Бабаян говорит, что они даже не обсуждали, кто будет переговорщиком, потому что формата переговоров нет. Почему Алиев назвал имя премьер-министра, а не, например, президента Араика Арутюняна, глава МИД догадывается.

«Это также может быть шагом к формированию, созданию внутренней напряженности и т. д., хотя я считаю это бесперспективным», - сказал глава МИД Карабаха.

На замечание о том, что Рубен Варданян тоже выразил готовность вести переговоры, и на вопрос, не рассматривается ли это уже как пример передачи власти в Нагорном Карабахе, Бабаян ответил: «У нас есть четкая концепция, которая не изменилась. Мы готовы к переговорам при сохранении вышеупомянутой философии и формата, независимо от того, кто какую должность занимает. Сейчас г-н Варданян - госминистр, у нас есть президент, который является руководителем страны».

Что касается намека Алиева на то, что разговор с армянами Карабаха уже начался, то Давид Бабаян сказал, что это не диалог, а контакты по техническим и гуманитарным вопросам.

«Один из наших граждан по ошибке оказывается на оккупированной ими территории, мы должны ведь как-то связаться с ними и попытаться вернуть нашего гражданина. Это не прямые контакты, это происходит при посредничестве российских миротворцев», - сказал Бабаян.

Рубен Варданян, приветствуя стремление Алиева начать прямой диалог с Карабахом, в то же время сказал, что Степанакерт должен быть субъектом в этом процессе, не уточнив, о чем идет речь.

По словам Давида Бабаяна, Алиев называет Варданяна ставленником Москвы в качестве шага против России.

«Понятно, что, ударяя по России, они ударяют также по нам, потому что ситуация такова, что безопасность Арцаха во многом зависит от российских миротворцев», - отметил министр иностранных дел Карабаха.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе, 13 ноября 2020 г․
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе, 13 ноября 2020 г․

Но в Карабахе сомневаются, что по окончании срока размещения российских миротворцев в Карабахе в 2025 году Алиев откажется от продления миссии миротворцев, хотя об этом президент Азербайджана уже предупредил. Более того, несмотря на предложение Еревана, в заявлении, принятом на трехсторонней встрече в Сочи, не было упоминания ни о сроке миротворческой миссии, ни вообще о Нагорном Карабахе.

«Да, слово, термин «Карабах» не использовалось в самом этом заявлении, но косвенно, что также можно рассматривать и прямо, фактически видно, о чем идет речь», - подчеркнул Бабаян.

В заявлении, принятом Путиным, Пашиняном и Алиевым в Сочи, лишь отмечен ключевой вклад российского миротворческого контингента в обеспечение безопасности в зоне его развертывания и акцентирована востребованность его усилий по стабилизации обстановки в регионе.

Полную версию интервью с Давидом Бабаяном можно посмотреть ниже:

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