Лачинский коридор остается закрытым, в Степанакерте и Ереване заявляют о нарушении прав тысяч мирных жителей Карабаха

В связи со сложившейся ситуацией граждане, которые ехали в Нагорный Карабах из Армении, вынуждены были заночевать в Горисе, часть из них, в том числе женщины и дети, в общине Лисагор (Лысогор) Шушинского района, отмечается в сообщении.

Пресс-служба лидера Нагорного Карабаха сообщает, что 13 декабря под председательством Араика Арутюняна было проведено расширенное заседание Совета безопасности, в ходе которого была обсуждена «военно-политическая ситуация, создавшаяся в результате блокирования Азербайджаном коридора, соединяющего Арцах [Нагорный Карабах – ред.] с внешним миром».

«Было подчеркнуто, что бесперебойная работа коридора гарантируется трехсторонним Заявлением от 9 ноября 2020 года, положения которого в очередной раз нарушаются азербайджанской стороной.

Совет безопасности принял решение направить письмо командованию российских миротворческих войск, дислоцированных в Республике Арцах, считая недопустимым закрытие коридора, что приведет к гуманитарной катастрофе в республике.

Президент подчеркнул, что власти Республики Арцах принимают все возможные меры для решения проблем безопасности и нормальной жизнедеятельности населения», - говорится в сообщении.

По сообщению парламента Нагорного Карабаха, сегодня состоится внеочередное заседание, на котором депутаты обсудят принятие заявления.

Фракции карабахского парламента вчера резко осудили «провокационные действия, организованные военно-политическим руководством Азербайджана, которые направлены на дестабилизацию ситуации в регионе».

Азербайджанская сторона перекрыла коридор в понедельник утром. Сотни людей в гражданском, представляющиеся как гражданские активисты, перекрыли движение по трассе, в качестве причины указывая экологические вопросы.

Утром в субботу правительство Азербайджана объявило, что начинает мониторинг в месторождениях Дрмбон и Кашен, в тот же день группа азербайджанцев попыталась проникнуть на территорию рудников, но им помешали жители Нагорного Карабаха. В понедельник в знак протеста азербайджанцы перекрыли Лачинский коридор, потребовав встречи с командующим российскими миротворческими силами Андреем Волковым.

Между тем, омбудсмен Армении Кристине Григорян представила факты о ситуации в Лачинском коридоре компетентным международным организациям и субъектам, потребовав осудить «этот акт политики геноцида» и оказать давление на Азербайджан, чтобы он прекратил «эти вопиющие и непрекращающиеся нарушения прав человека».

«Как и в случае с длительным выходом из строя единственного газопровода между Арменией и Арцахом в прошлом году, цель закрытия единственной дороги, связывающей Арцах с миром, предельно ясна: создать невыносимый гуманитарный кризис и тем самым заставить людей покинуть свои дома и родину. Более 120 тысяч мирных стариков, женщин, детей и мужчин оказались в ловушке, их жизнь, здоровье, средства к существованию, свободное передвижение и другие жизненно важные и неотъемлемые права находятся под угрозой», - заявила защитник прав человека Армении.