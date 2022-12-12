Будь армянские власти немного активнее, Лачинский коридор во второй раз не закрылся бы - оппозиционный депутат

Оппозиция Армении считает власти ответственными за то, что азербайджанцы уже второй раз за неделю перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией.

По словам депутата оппозиционной фракции «Айастан» Артура Хачатряна, когда Лачинский коридор был закрыт в первый раз, власть не отреагировала должным образом, поэтому сегодня азербайджанская сторона во второй раз пошла на этот шаг.

Азербайджанцы впервые перекрыли автотрассу Горис-Степанакерт неделю назад, мотивируя это тем, что в Карабахе «ведется незаконная добыча полезных ископаемых и существуют экологические риски».

«Если бы власти Армении были немного активнее, обратились бы к международному сообществу, потребовали оказать давление на Азербайджан, повторения не произошло бы. И этот случай, уверяю вас, не будет последним. Они ничего не сделали, а теперь говорят: что мы должны были сделать?.. Нужно было предвидеть действия врага, нужно было понимать, что чем больше вы отступаете, тем вы не снижаете его аппетит, а, наоборот, еще больше разжигаете его», - сказал Хачатрян.

Между тем власти считают, что Баку проводит хорошо спланированные провокационные действия. По словам председателя парламентской комиссии по обороне Андраника Кочаряна, Азербайджан стремится создать напряженность в Нагорном Карабахе, а затем перенести эту напряженность на границу с Арменией.

Азербайджанская сторона хочет провести мониторинг на рудниках Дрмбон и Кашен. Два дня назад жители Карабаха не допустили их в район рудника. Как азербайджанцы туда добрались, официальных объяснений власти Карабаха пока не дали.

По словам председателя парламентской комиссии по обороне Андраника Кочаряна, азербайджанцы добрались до этой территории в результате определенных договоренностей.

«Я думаю, что здесь имело место взаимосогласованное действие. И это очень правильно. И я думаю, что власти Арцаха [Нагорного Карабаха - ред.] всегда должны уметь управлять такими рисками и управляют ими... Не могу сейчас сказать, между кем, но договоренности есть, это тоже факт. Экологи не могли, так сказать, взять флаги и отправиться в любую тоску Арцаха. Это значит, что были какие-то договоренности, чтобы подобные напряженности не повторялись», - сказал он.

По мнению оппозиции, необходимо ограничить въезд азербайджанцев в Карабах. При этом депутат фракции «Айастан» Артур Хачатрян подчеркивает, что трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, подписанное Николом Пашиняном, не устанавливает каких-либо запретов, связанных с этим вопросом.

«Мандат российских миротворцев - соблюдать договоренности от 9 ноября, где нет ни слова о том, что если гражданское лицо остановило машину и вышло... То есть, когда этот документ был подписан и его подписал Никол Пашинян, обсуждал ли он этот вопрос с Азербайджаном, обсуждали ли его три стороны или нет? Если не обсуждали, и такого императивного запрета нет, то о чем нам сейчас говорить?» - отметил Хачатрян.

Заместитель председателя оппозиционной внепарламентской партии «Армянский национальный конгресс», возглавляемой первым президентом Армении Левоном Тер-Петросяном, Левон Зурабян считает ситуацию на дороге Горис-Степанакерт взрывоопасной, не исключая возможности военного столкновения.

По словам Левона Зурабяна, очевидно, что Азербайджан шантажирует и Карабах, и миротворцев, и Армению, пытаясь тем самым решить вопрос получения сообщения через Мегри.

«И это очень опасно, это взрывоопасно, особенно учитывая тот факт, что российские миротворческие силы действительно не имеют мандата на открытие огня. В 2020-м или 2021 годах вопрос отсутствия этого мандата компенсировался непререкаемым военным авторитетом России, что было достаточно серьезным сдерживающим фактором для Азербайджана, и не только Азербайджана, но и Турции. А после известных событий, во время этой украинской войны этот авторитет значительно ослаб. И в данный момент это привело к тому, что сдерживающих пружин стало меньше. И это может привести к крупному военному конфликту», - сказал Зурабян.

По его убеждению, такая ситуация возникла в результате грубейших ошибок властей Армении, в том числе и подписанного в Праге четырехстороннего заявления, поскольку этим документом Пашинян согласился с тем, что карабахский конфликт должен быть урегулирован на основе соблюдения принципа территориальной целостности Азербайджана. Между тем, перед подписанием необходимо было сделать специальные оговорки, что признание Арменией территориальной целостности Азербайджана не означает, что Баку должен осуществлять свои права в Карабахе, поскольку там существует неурегулированный конфликт.

«Политика нефиксирования положений, связанных с неурегулированным конфликтом, привела к этим последствиям», - отметил Зурабян.

А что нужно делать в этой ситуации? По словам Левона Зурабяна, в данный момент есть другой более важный вопрос: как долго можно терпеть накопление катастрофических ошибок власти?