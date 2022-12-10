Азербайджанцы попытались проникнуть на шахту в Мартакерте, охрана не пустила их – Тигран Петросян

Об этом Радио Азатутюн сообщили из поселка, прилегающего к руднику.

Соучредитель оппозиционной партии «Вахва Арцах» («Завтрашний Арцах») поделился на своем сайте коротким видео.

«Они попытались войти на территорию шахты, но охрана шахты остановила их автоматами, их не пустили, и им не удалось проникнуть на территорию шахты», — сообщил Радио Азатутюн Тигран Петросян.

Тигран Петросян предполагает, что азербайджанцы добрались до карабахского поселка возле шахты с помощью российских миротворцев.

Официальный Баку заявил сегодня утром, что начинает предварительный мониторинг в Мартакертском районе Карабаха. Министерства экономики и природных ресурсов Азербайджана выступили с совместными заявлениями, в которых ссылаются на итоги переговоров с российскими миротворцами.

Получить комментарии у представителей властей в Степанакерте корреспонденту Радио Азатутюн в течение всего дня не удалось.

Ранее в интервью Общественному телевидению Нагорного Карабаха недавно назначенный госминистр Рубен Варданян, в частности, опроверг мнение о том, что последние события, в том числе связанные с перекрытием Лачинского коридора, связаны с его назначением.

«Но это стало одной из причин того, почему я сюда приехал», - сказал Варданян, подчеркнув, что для Карабаха предстоит трудная зима.

«Это не отдельные случаи, у нас идет отечественная война, эта война не закончилась», - заявил Рубен Варданян.

Отметим, что президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян в настоящее время находится во Франции.