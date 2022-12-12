Азербайджан последовательно идет по пути геноцида – омбудсмен Карабаха

Цель Азербайджана - геноцид и этническая чистка, в беседе с Радио Азатутюн заявил омбудсмен Нагорного Карабаха Гегам Степанян, касаясь действий азербайджанской стороны по блокированию сегодня утром автодороги Горис-Степанакерт.

Он подчеркнул, что Азербайджан последовательно идет по пути геноцида.

В эти дни Степанян участвует в 4-м Глобальном форуме «Против преступления геноцида» в Ереване.

Баку в очередной раз лишил проживающих в настоящее время в Нагорном Карабахе 120 тысяч человек гуманитарного доступа к общению с внешним миром, заявил карабахский омбудсмен, добавив, что, «изолировав Арцах [Нагорный Карабах – ред.], Баку вселяет в людей страх, который должен заставить арцахцев покинуть Арцах».

Гегам Степанян подчеркнул важность реакции международного сообщества для предотвращения опасностей.

«По крайней мере, именно в этот момент в Арцахе должно было находиться представительство соответствующей структуры ООН. Я имею в виду хотя бы миссию по сбору фактов Совета ООН по правам человека. Там должны были быть представители других международных структур, там должны были быть международные СМИ, конечно, это имеет превентивное значение на местах. Если нет и этого, Азербайджан остается безнаказанным и может прибегнуть к любым действиям», - сказал омбудсмен.

Группа азербайджанцев сегодня утром перекрыла автотрассу Степанакерт-Горис и поставила палатки. Азербайджанские СМИ сообщают, что акцию проводят экологические неправительственные организации, жалующиеся на то, что вчера им не дали возможности осмотреть рудники Дрмбон и Кашен, находящиеся в Мартакертском районе Карабаха. Они требуют встречи с командующим дислоцированного в Карабахе российского миротворческого контингента Андреем Волковым.

Ереван и Степанакерт предупреждают об угрозе геноцида.

Неделю назад азербайджанцы также перекрыли единственную автомагистраль, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией, сославшись на то, что «полезные ископаемые в Карабахе эксплуатируются незаконно с экологическими рисками». Официальный Ереван увязал экологические обвинения Азербайджана с намерением закрыть Лачинский коридор.