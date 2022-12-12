Ссылки доступа

Հայերեն English Русский
Все сайты Радио Азатутюн
ՀԱՅ ENG
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Breaking News
Карабах

Инфоштаб Карабаха: Группа азербайджанцев вновь перекрыла автомагистраль Степанакерт-Горис

Группа азербайджанцев в гражданской одежде, вновь ссылаясь на экологические причины, сегодня, в районе 10:30 утра перекрыли автомагистраль Степанакерт-Горис.

Об этом сообщает Информационный штаб Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, об инциденте был проинформирован командный состав дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента.

«Считая неприемлемым агрессивное и деструктивное поведение азербайджанской стороны, компетентные органы государственной власти Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] принимают все возможные меры по урегулированию ситуации, поддерживая связь с командным составом российского миротворческого контингента.

Просим граждан проявить спокойствие, следить за официальными источниками информации и воздержаться от распространения непроверенных сведений.

О развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении Инфоштаба.

Back to top
XS
SM
MD
LG