Инфоштаб Карабаха: Группа азербайджанцев вновь перекрыла автомагистраль Степанакерт-Горис

Об этом сообщает Информационный штаб Нагорного Карабаха.

Согласно сообщению, об инциденте был проинформирован командный состав дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента.

«Считая неприемлемым агрессивное и деструктивное поведение азербайджанской стороны, компетентные органы государственной власти Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] принимают все возможные меры по урегулированию ситуации, поддерживая связь с командным составом российского миротворческого контингента.

Просим граждан проявить спокойствие, следить за официальными источниками информации и воздержаться от распространения непроверенных сведений.

О развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении Инфоштаба.