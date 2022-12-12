Инфоштаб Карабаха: Группа азербайджанцев вновь перекрыла автомагистраль Степанакерт-Горис

Об этом сообщает Информационный штаб Нагорного Карабаха.
Согласно сообщению, об инциденте был проинформирован командный состав дислоцированного в Нагорном Карабахе российского миротворческого контингента.
«Считая неприемлемым агрессивное и деструктивное поведение азербайджанской стороны, компетентные органы государственной власти Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] принимают все возможные меры по урегулированию ситуации, поддерживая связь с командным составом российского миротворческого контингента.
Просим граждан проявить спокойствие, следить за официальными источниками информации и воздержаться от распространения непроверенных сведений.
О развитии ситуации будет предоставлена дополнительная информация», - говорится в сообщении Инфоштаба.