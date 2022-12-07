Конкретного результата в вопросе возобновления работы железной дороги нет - Пашинян

Какого-то конкретного результата в вопросе возобновления работы железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз пока нет, заявил сегодня в ходе правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян, сообщив, что вчера на встрече вице-премьеров Армении, Азербайджана и России обсуждался именно этот вопрос.

Баку постоянно настаивает на том, что Ереван обязался по примеру Лачинского коридора предоставить Азербайджану «Зангезурский коридор», что позволит наладить прямое сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой без установки таможенных пунктов. Ереван отрицает, что взял на себя подобное обязательство, подчеркивая, что готов разблокировать коммуникации, но при уважении суверенитета обеих стран.

«Не могу сказать, что у нас есть какие-то конкретные результаты, к сожалению, но хочу еще раз подтвердить, что Республика Армения готова и заинтересована в реализации этого проекта, и наше предложение остается в силе, и Республика Армения готова как можно скорее начать процесс восстановления железной дороги», - сказал Пашинян.

Он отметил, что открываемые железная и автомобильная дороги должны действовать в рамках законодательства Армении. «Мы готовы начать работу с того самого момента, как это положение будет документально зафиксировано», - сказал премьер.



Касаясь вопроса разблокирования автомобильных дорог между Арменией и Азербайджаном, премьер-министр подтвердил, что они готовы открыть три упомянутых ранее контрольно-пропускных пункта.

Еще в августе правительство Армении ввело в обращение проект, согласно которому в приграничных населенных пунктах Гегаркуника, Арарата и Сюника будут установлены контрольно-пропускные пункты. Однако МИД Азербайджана назвал это предложение Еревана «нереалистичным».

«Мы готовы к созданию, строительству новых дорожных инфраструктур по наилучшему маршруту, потому что это наша дорога, и мы надеемся также обеспечить крупный международный транзит. И опять же в рамках армянского законодательства мы готовы как можно скорее начать открытие, реконструкцию и строительство этих дорог, и у нас нет недостатка политической воли», - сказал Никол Пашинян.

Хотя состоявшаяся вчера трехсторонняя встреча на уровне вице-премьеров не дала конкретных результатов, однако после встречи с президентом России, прибывшим в Ереван несколько недель назад в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Никол Пашинян выразил оптимизм, заявив, что Ереван «получил определенные сигналы и может снова начать работы по восстановлению железной дороги Горадиз-Мегри-Ордубад-Садарак-Ерасх, и в ближайшее время может возникнуть необходимость во вложении крупных инвестиций в сферу восстановления железной дороги».

На днях МИД России сообщил, что вице-премьеры Армении, Азербайджана и России продолжают работу по согласованию конкретных инфраструктурных проектов, которые позволят наладить железнодорожное и автомобильное сообщение. Пока ни российская, ни армянская стороны не сообщают подробностей об этих проектах.

Известно лишь, что параллельно с переговорами глав МИД России и Азербайджана в Москве два дня назад Кремль направил спецпосланника в Баку. Как сообщила администрация президента Азербайджана, Ильхам Алиев обсудил с помощником президента России Игорем Левитиным «возможности расширения коридора Север-Юг и вопросы, связанные с Зангезурским коридором».

Трехсторонние переговоры вокруг возобновления работы железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад Мегри-Горадиз, а также разблокирования автомобильного сообщения, продолжающиеся около года, до сих пор не дали конкретных результатов, позиции сторон по-прежнему противоречат друг другу.

Для работ по перезапуску железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз, которая перестала работать после распада Советского Союза, правительство Армении в начале года создало специальную группу из 10 человек во главе с советником премьер-министра, бывшим послом Армении в Иране Арташесом Туманяном. Последний заявил, что для восстановления связи с Азербайджаном Армения должна построить 45-километровую железную дорогу на Мегринском участке, отметив, что этот проект может стоить до 300 млн долларов.