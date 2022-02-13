Строительство железной дороги начнется, если договоренности будут зафиксированы в документе – Арташес Туманян

Об этом в интервью Радио Азатутюн заявил руководитель рабочей группы программы восстановления железной дороги Армения-Азербайджан Арташес Туманян.

Туманян напомнил, что решением премьер-министра была создана рабочая группа для того, чтобы заняться управлением восстановительными работами на армянских участках железной дороги, о разблокировке которой ведутся переговоры между Арменией и Азербайджаном. Речь идет о Ерасхском участке протяженностью более 1 км и 45-километровом участке через Мегри.

«Рабочая группа приступила к работе. В понедельник проведем третье заседание. Примерно через две недели или может через 10 дней на оба участка железной дороги, особенно на проблематичный в этом смысле Мегринский участок, будет направлена профессиональная группа для проведения на месте детального изучения», - отметил Туманян.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях заявил, что договоренности должны быть зафиксированы на бумаге. На вопрос, идет ли речь о подписании какого-то соглашения, руководитель рабочей группы программы восстановления железной дороги Армения-Азербайджан ответил так: «Есть договоренности на высоком уровне. В Сочи состоялась трехсторонняя встреча лидеров Армении, России и Азербайджана, где были озвучены эти подходы. Позже в Москве встретились вице-премьеры трех стран, было сделано довольно оптимистичное заявление. Позже по инициативе Шарля Мишеля в Брюсселе была проведена встреча, на которой было объявлено, что вопросы, связанные с разблокированием, были обсуждены и что железнодорожный проект является тем проектом, по которому достигнуто максимальное взаимопонимание. Но для армянской стороны допустимо начинать такие масштабные работы, если они зафиксированы в каком-либо документальном формате».

По словам Туманяна, это может быть как двусторонним соглашением, так и соглашением с участием какой-либо третьей стороны.

«Но, по крайней мере, обе стороны должны взять на себя обязательство сделать это, потому что эти инфраструктуры позже должны быть соединены, они должны работать вместе. То есть, есть сферы для сотрудничества и совместной работы», - отметил Арташес Туманян.