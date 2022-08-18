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Армения

СНБ ввела в обращение проект по созданию трех КПП на армяно-азербайджанской границе

Позиции ВС Армении на границе с Азербайджаном (архив)

Сегодня, спустя две недели после заявления премьер-министра Никола Пашиняна, Служба национальной безопасности (СНБ) на едином сайте публикации проектов правовых актов e-draft ввела в обращение проект, предусматривающий создание трех новых контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе.

Согласно проекту, КПП будут расположены от общины Сотк Гегаркуникской области до государственной границы РА, на автомобильной дороге М11, как отмечается в проекте, с азербайджанской стороны в сторону Кельбаджара, в общине Ерасх Араратской области - в сторону Садарака, примерно в 7,5 километрах к югу от общины Караундж Сюникской области на автомобильной дороге М2 – в сторону Губадлы.

Ровно две недели назад премьер-министр заявил: пусть азербайджанцы скажут, где они хотят пересечь границу, это будет обеспечено законодательством Армении.

«Азербайджан уже сегодня может пересечь границу Армении в нескольких пунктах и осуществить проезд в Нахичеван. Если говорить буквально, отмечается, что мы должны обеспечить связь западных районов Азербайджана с Нахичеваном. Самый западный регион Азербайджана – это Газахский район, мы готовы: в установленном законодательством Республики Армения порядке пусть идут, пересекают, едут в Нахичеван, и мы гарантируем безопасность этого движения. И не только по участку Газаха, участку Газах-Иджеван. Можем обеспечить движение по участку Газах-Берд, участку Вардениса, участку Сисиана, участку Ерасха. Мы можем обеспечить по участку Гориса, где давно уже действует пункт таможенной службы. За это время Азербайджан ни разу этим не воспользовался и даже не попытался воспользоваться. Нет такого случая, чтобы они пришли и сказали, что хотят пересечь, установить эту связь, а мы бы препятствовали. Такого случая просто не существует», - сказал Пашинян.

«Но еще раз говорю, это территория Республики Армения, и, естественно, все должно происходить в установленном законодательством Республики Армения порядке. Что касается пункта в заявлении, где говорится, что должно иметь место свободное передвижение. В Конституции Республики Армения прописано, что граждане Республики Армения имеют право на свободное передвижение. Это же не означает, что это свободное передвижение должно осуществляться в обход законодательства Республики Армения», - добавил премьер-министр Армении.

СНБ посчитала необходимым указать в обосновании, что проект должен быть принят именно с целью выполнения тех поручений премьер-министра Пашиняна. В случае принятия проекта на заседании правительства директор СНБ должен в течение двух недель обеспечить принятие нормативно-правового акта, который будет гарантировать безопасность движения людей, грузов и транспортных средств через эти новые КПП. Однако в проекте не уточняется, какие таможенные правила будут действовать.

Трехсторонняя армяно-азербайджано-российская комиссия по разблокированию транспортных коммуникаций не делала никаких публичных заявлений о том, что достигла окончательной договоренности в вопросе открытия дорог.

Ответов касательно этой инициативы властей получить не удалось ни в аппарате вице-премьера Мгера Григоряна, который ведет переговоры с азербайджанцами по вопросу разблокирования, ни в МИД Армении, пресс-секретари этих ведомств не отвечали на телефонные звонки.

Оппозиция в данный момент также воздерживается от оценок.

Эксперт по военно-политическим вопросам Арег Кочинян считает, что Армения пытается проявить проактивность, чтобы нейтрализовать утверждения об открытии «Зангезурского коридора».

Эксперт Арег Кочинян в студии «Азатутюн ТВ» (архив)
Эксперт Арег Кочинян в студии «Азатутюн ТВ» (архив)

«Я не думаю, что это серьезная попытка нейтрализовать эти утверждения, потому что сама по себе эта попытка никоим образом не устраняет и не решает существующих проблем, связанных с позициями Азербайджана, Турции и России. На самом деле, есть запрос от России в виде российского коридора, есть запрос от Турции и Азербайджана в другой форме, в турецко-азербайджанской форме, и этот шаг Армении, если рассматривать его как попытку избежать логики коридора, по крайней мере, не является серьезной попыткой», - сказал в беседе с Радио Азатутюн Кочинян.

Проект вынесен на публичное обсуждение на e-draft.am в течение двух недель, до 2 сентября. Когда он появится в повестке дня правительства, пока неясно.

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