СНБ ввела в обращение проект по созданию трех КПП на армяно-азербайджанской границе

Сегодня, спустя две недели после заявления премьер-министра Никола Пашиняна, Служба национальной безопасности (СНБ) на едином сайте публикации проектов правовых актов e-draft ввела в обращение проект, предусматривающий создание трех новых контрольно-пропускных пунктов на армяно-азербайджанской границе.

Согласно проекту, КПП будут расположены от общины Сотк Гегаркуникской области до государственной границы РА, на автомобильной дороге М11, как отмечается в проекте, с азербайджанской стороны в сторону Кельбаджара, в общине Ерасх Араратской области - в сторону Садарака, примерно в 7,5 километрах к югу от общины Караундж Сюникской области на автомобильной дороге М2 – в сторону Губадлы.

Ровно две недели назад премьер-министр заявил: пусть азербайджанцы скажут, где они хотят пересечь границу, это будет обеспечено законодательством Армении.

«Азербайджан уже сегодня может пересечь границу Армении в нескольких пунктах и осуществить проезд в Нахичеван. Если говорить буквально, отмечается, что мы должны обеспечить связь западных районов Азербайджана с Нахичеваном. Самый западный регион Азербайджана – это Газахский район, мы готовы: в установленном законодательством Республики Армения порядке пусть идут, пересекают, едут в Нахичеван, и мы гарантируем безопасность этого движения. И не только по участку Газаха, участку Газах-Иджеван. Можем обеспечить движение по участку Газах-Берд, участку Вардениса, участку Сисиана, участку Ерасха. Мы можем обеспечить по участку Гориса, где давно уже действует пункт таможенной службы. За это время Азербайджан ни разу этим не воспользовался и даже не попытался воспользоваться. Нет такого случая, чтобы они пришли и сказали, что хотят пересечь, установить эту связь, а мы бы препятствовали. Такого случая просто не существует», - сказал Пашинян.

«Но еще раз говорю, это территория Республики Армения, и, естественно, все должно происходить в установленном законодательством Республики Армения порядке. Что касается пункта в заявлении, где говорится, что должно иметь место свободное передвижение. В Конституции Республики Армения прописано, что граждане Республики Армения имеют право на свободное передвижение. Это же не означает, что это свободное передвижение должно осуществляться в обход законодательства Республики Армения», - добавил премьер-министр Армении.

СНБ посчитала необходимым указать в обосновании, что проект должен быть принят именно с целью выполнения тех поручений премьер-министра Пашиняна. В случае принятия проекта на заседании правительства директор СНБ должен в течение двух недель обеспечить принятие нормативно-правового акта, который будет гарантировать безопасность движения людей, грузов и транспортных средств через эти новые КПП. Однако в проекте не уточняется, какие таможенные правила будут действовать.

Трехсторонняя армяно-азербайджано-российская комиссия по разблокированию транспортных коммуникаций не делала никаких публичных заявлений о том, что достигла окончательной договоренности в вопросе открытия дорог.

Ответов касательно этой инициативы властей получить не удалось ни в аппарате вице-премьера Мгера Григоряна, который ведет переговоры с азербайджанцами по вопросу разблокирования, ни в МИД Армении, пресс-секретари этих ведомств не отвечали на телефонные звонки.

Оппозиция в данный момент также воздерживается от оценок.

Эксперт по военно-политическим вопросам Арег Кочинян считает, что Армения пытается проявить проактивность, чтобы нейтрализовать утверждения об открытии «Зангезурского коридора».

«Я не думаю, что это серьезная попытка нейтрализовать эти утверждения, потому что сама по себе эта попытка никоим образом не устраняет и не решает существующих проблем, связанных с позициями Азербайджана, Турции и России. На самом деле, есть запрос от России в виде российского коридора, есть запрос от Турции и Азербайджана в другой форме, в турецко-азербайджанской форме, и этот шаг Армении, если рассматривать его как попытку избежать логики коридора, по крайней мере, не является серьезной попыткой», - сказал в беседе с Радио Азатутюн Кочинян.

Проект вынесен на публичное обсуждение на e-draft.am в течение двух недель, до 2 сентября. Когда он появится в повестке дня правительства, пока неясно.