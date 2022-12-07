По словам армянской стороны, есть надежда на прогресс в перезапуске железной дороги, «с деньгами также нет проблем»

Принимая во внимание ноябрьские переговоры Пашинян-Путин и вчерашнюю встречу с участием вице-премьеров Армении, Азербайджана и России, можно надеяться, что в восстановлении железной дороги Ерасх-Джульфа-Ордубад-Мегри-Горадиз будет достигнут определенный прогресс, в беседе с Радио Азатутюн сказал член парламентской комиссии по внешним отношениям, провластный депутат Саркис Ханданян.

После встречи с президентом России, прибывшим в Ереван в рамках саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Никол Пашинян заявил, что Ереван «получил определенные сигналы и может начать работы по восстановлению участка железной дороги Горадиз-Мегри-Ордубад-Садарак-Ерасх, и в ближайшее время может возникнуть потребность в больших инвестициях в этом направлении».

А вчера после встречи с участием трех вице-премьеров, состоявшейся в России, правительство Армении сообщило, что в ходе заседания были обсуждены вопросы железнодорожного строительства, развития железнодорожного сообщения и организации перевозок между тремя странами и в регионе.

По словам члена парламентской комиссии по внешним отношениям Саркиса Ханданяна, по вопросу запуска железной дороги ранее была достигнута договоренность, просто Азербайджан позже отказался от ее реализации. В частности, глава Европейского совета Шарль Мишель еще в декабре прошлого года заявил, что Пашинян и Алиев достигли договоренности в вопросе запуска железной дороги, однако обсуждения до сих пор продолжаются.

«Азербайджан постоянно в контексте разблокирования нарушает свои обещания и выдвигает иную логику при обсуждении этого вопроса, - сказал депутат. - Если в вопросе железной дороги есть определенная логика, и, по сути, стороны приходят к соглашению, хотя эти соглашения и договоренности из-за Азербайджана еще не выполнены, то по части автомобильных дорог Азербайджан постоянно проталкивает вопрос коридора, что крайне неприемлемо для всех нас, для Республики Армения, и не может быть способом решения проблемы. Да, мы готовы разблокировать коммуникации в регионе, но под суверенитетом обеих стран».

На днях МИД России сообщил, что вице-премьеры Армении, Азербайджана и России продолжают работу по согласованию конкретных инфраструктурных проектов, которые позволят наладить железнодорожное и автомобильное сообщение. Пока ни российская, ни армянская стороны не сообщают подробностей об этих проектах.

Любые инфраструктурные инвестиции имеют очень важное значение для Армении - министр

Министр экономики Армении Ваан Керобян в беседе с Радио Азатутюн отметил, что их министерство пока не вовлечено в эти проекты, во всяком случае заверил, что для перезапуска железной дороги «проблемы с деньгами вообще нет».

«Вы знаете, экономика быстро растет, и в результате этого роста значительная часть доходов, поступающих в бюджет, будет направлена на капитальные расходы, мы можем сделать очень большие ассигнования на капитальные расходы. Мы будем инвестировать только в участок [железной дороги] в Армении. Я не знаю. Еще раз говорю, это пока наброски, как только они станут более предметными проектами, мы… Любые инфраструктурные инвестиции имеют очень важное значение для Армении», - подчеркнул министр.

Для работ по перезапуску железной дороги Ерасх-Джульфа-Мегри-Горадиз, которая перестала работать после распада Советского Союза, правительство Армении в начале года создало специальную группу из 10 человек во главе с советником премьер-министра, бывшим послом Армении в Иране Арташесом Туманяном. Последний заявил, что для восстановления связи с Азербайджаном Армения должна построить 45-километровую железную дорогу на Мегринском участке, отметив, что этот проект может стоить до 300 млн долларов.