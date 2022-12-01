Армения и Венгрия восстанавливают дипломатические отношения

Арарат Мирзоян и Петер Сийярто выразили намерение «открыть новую главу в армяно-венгерских отношениях, основанную на взаимном доверии и уважении международного права», на встрече, состоявшейся в польском городе Лодзь в рамках Министерского форума ОБСЕ, сообщает МИД Армении.

Согласно сообщению, Ереван и Будапешт назначат послов-нерезидентов для изучения возможностей развития отношений, особенно в сферах торговли, культуры, образования и туризма. В ближайшие дни начнутся необходимые дипломатические и административные процедуры.

Ранее Радио Азатутюн со ссылкой на дипломатический источник сообщало об ожидаемой встрече.

«Учитывая тот факт, что в прошлом году Венгрия содействовала репатриации пяти армянских военнопленных, Армения обсуждает возможность восстановления дипломатических отношений», - сказал Радио Азатутюн дипломатический источник.

Дипломатические отношения между Арменией и Венгрией были приостановлены с 2012 года по решению Совета национальной безопасности Армении, после экстрадиции в Азербайджан Рамиля Сафарова, осужденного в 2004 году в Венгрии за убийство армянского лейтенанта Гургена Маркаряна.