Армянская и азербайджанская стороны продолжают обвинять друг друга

Жизнь военнослужащего, раненного вчера на границе, вне опасности, в настоящее время он находится в госпитале, сообщил Радио Азатутюн пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян, не уточнив, какое ранение получил военнослужащий.

«Военнослужащему, получившему ранение в результате выстрела противника, оказывается необходимая медицинская помощь, его жизнь вне опасности», - сказал Торосян.

Вчера азербайджанцы нарушили режим прекращения огня как на границе с Нагорным Карабахом, так и на границе с Арменией. Причем, по информации Минобороны Армении, в направлении армянских позиций огонь открывался дважды: во второй половине дня, когда и был ранен военнослужащий, и после 23:00. В обоих случаях обстрелу подверглись восточные позиции, но местоположение военное ведомство не уточняет. Вечером, по сообщению Минобороны, противник также применил миномет.

«По состоянию на 12:00, ситуация на передовой относительно стабильная», - отметил пресс-секретарь Минобороны.

Баку, в свою очередь, обвинил армянскую сторону в обстреле азербайджанских позиций из Гегаркуникской и Сюникской областей вчера вечером и ночью. А в Нагорном Карабахе, согласно сообщению Армии обороны НК, режим прекращения огня был нарушен в восточном и северо-восточном направлении линии соприкосновения. В то же время в Степанакерте опровергли заявление Баку о том, что Армия обороны вчера обстреляла азербайджанские позиции, расположенные в Аскеранском направлении.

Международное сообщество призывает Армению и Азербайджан к продолжению диалога

Пока стороны обвиняют друг друга, международное сообщество призывает Армению и Азербайджан продолжить диалог.

Американский сопредседатель Минской группы ОБСЕ, старший советник Госдепа США по переговорам на Кавказе Филипп Рикер, направляющийся из Баку в Ереван, распространил видеообращение, в котором отметил: «Соединенные Штаты поддерживают прямой диалог между Арменией и Азербайджаном и призывают продолжить эти усилия в следующем году».

Постоянный представитель США при ОБСЕ посол Майкл Карпентер заявил, что США продолжают искать способы организовать новую встречу между министрами иностранных дел и лидерами двух стран.

«Наша цель ясна: мы хотели бы, чтобы граница была демаркирована как можно скорее, мы хотели бы как можно скорее увидеть мирное соглашение между двумя сторонами, чтобы мир и стабильность вернулись в регион», - сказал высокопоставленный американский дипломат.

Несмотря на эти призывы, ни о встрече лидеров, ни о встрече министров иностранных дел объявлено не было.

Президент Азербайджана на прошлой неделе заявил об отмене запланированной на 7 декабря в Брюсселе встречи с премьер-министром Армении, выступив против посредничества Франции.

Сегодня в министерской конференции ОБСЕ в Польше примут участие министры иностранных дел Армении и Азербайджана. По сведениям Радио Азатутюн, встреча с Мирзоян-Байрамов не планируется.