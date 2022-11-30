США продолжают искать способы организовать встречу лидеров Армении и Азербайджана

Об этом заявил вчера постоянный представитель США при ОБСЕ, посол Майкл Карпентер, отвечая на вопрос турецкого журналиста, есть ли у Вашингтона планы организовать встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в условиях отказа Баку от участия в переговорах, в которых участвует президент Франции.

«Не секрет, что мы очень тесно сотрудничаем с нашими партнерами из Евросоюза, а также используем инструментарий ОБСЕ, который по просьбе Армении развернул группу по оценке потребностей на армянской стороне армяно-азербайджанской границы, но мы также очень поддерживаем усилия ЕС на границе», — подчеркнул Карпентер.

«Наша цель ясна: мы хотели бы, чтобы граница была демаркирована как можно скорее, мы хотели бы как можно скорее увидеть мирное соглашение между двумя сторонами, чтобы в регион вернулись мир и стабильность, чтобы там уважались права человека и безопасность всех лиц, проживающих в этом регионе, и мы сможем открыть новую страницу в истории Южного Кавказа», - заявил высокопоставленный американский дипломат.

«Очевидно, что для достижения этого конечного состояния потребуется некоторое время, но мы стремимся сделать все возможное, чтобы достичь этого», — заверил Майкл Карпентер.

На прошлой неделе президент Азербайджана заявил об отмене запланированной на 7 декабря в Брюсселе встречи с премьер-министром Армении, поскольку, как отметил он, Никол Пашинян выразил пожелание, чтобы в ней также участвовал Эммануэль Макрон. Ильхам Алиев утверждает, что Франция не может быть посредником, поскольку является предвзятой стороной.