Вчера при пока не выясненных обстоятельствах сиденье одного из аттракционов «Лунапарка», действующего по адресу ул. Ханджяна, 2 в Ереване, оторвалось с высоты 6 метров и упало на голову иностранному гражданину, в результате чего тот с черепно-мозговой травмой был доставлен в Университетскую больницу «Гераци».

В медицинском учреждении сообщают, что 28-летний гражданин Молдовы доставлен в больницу в тяжелом состоянии, после операции его состояние остается стабильно тяжелым, мужчина подключен к аппарату искусственного дыхания.

Заведующий экспертной лабораторией ГНКО «Национального центра технической безопасности» МЧС Армении Мартин Асланян сообщил Радио Азатутюн, что, по предварительной версии, у аттракциона сломалась какая-то деталь. Была создана комиссия для проведения экспертизы. По словам чиновника, подробности станут ясны после четырехдневных исследований и проверок.

Проведя несколько часов в «Лунапарке», корреспондент Радио Азатутюн так и не смог встретиться с его руководством.

По словам сотрудников «Лунапарка», в момент происшествия пострадавший находился на карусели.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, что наказывается лишением свободы на срок до 4 лет. Других подробностей Следственный комитет не сообщает.

По словам сотрудника МЧС, данный аттракцион прошел экспертизу на техническую безопасность всего полгода назад, в июне этого года, и получил положительное заключение. Экспертизу провела частная компания. На вопросы Радио Азатутюн о том, являются ли проверки частной компанией надежными для государства и не проводятся ли проверки за государственные средства, сотрудник МЧС ответил, что у министерства нет полномочий на проведение такого контроля.

Частные компании аккредитуются национальным органом по аккредитации Министерства экономики. Кто будет проводить экспертизу, решает оператор опасного объекта.

«Это было сделано Национальным институтом технической безопасности, который также является аккредитованным органом. Независимо от того, будет ли проводить экспертизу само государство или это будут делать аккредитованные государством органы, здесь риск одинаковый», - сказал помощник руководителя Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности Хачатур Хачатрян.

Хачатрян пояснил, что их делом является документация. Иными словами, если по документам все в порядке, других рычагов воздействия у этой структуры нет.

«Функция этой структуры заключается в контроле за тем, чтобы подобные объекты эксплуатировались в соответствии с требованиями, установленными нормативными правовыми актами Республики Армения. Потому что мы сами проводим первый контроль по документам, у нас нет соответствующей лаборатории и квалифицированного специалиста, который может, например, посмотреть, насколько изношена та или иная деталь, если, конечно, мы явно не видим, что она сломана. Мы смотрим документ, если есть заключение аккредитованного экспертного органа, мы не имеем права его оспаривать, если не видим явного нарушения. В этом случае мы можем это сделать», - сказал Хачатрян.

Вопрос о безопасности каруселей в Армении поднимался на заседании правительства еще в августе этого года. Тогда премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Армении должны быть приняты новые стандарты соблюдения правил безопасности, и в этом вопросе не должно быть компромиссов.

«Каждый год весной я говорю: открылся весенний сезон, и сейчас в нашей стране работает столько каруселей. ГНКО МЧС должно пойти и проверить, но для меня очевидно, что сколько бы по справке все ни было нормально, в ближайшее время, в момент «икс», у нас случится какая-то катастрофа. Поскольку, когда визуально смотришь на наши карусели, то признак катастрофы у 70 процентов налицо», - сказал тогда Никол Пашинян.

Это заявление Никола Пашиняна последовало за трагическим взрывом в ереванском торговом центре «Сурмалу», в результате которого погибли по меньшей мере 16 человек. После выступления Пашиняна в МЧС сообщили, что ни один аттракцион в Армении не будет введен в эксплуатацию без положительного заключения соответствующей экспертизы.

Инспекционный орган также подтверждает, что в этом году положительное заключение получили 113 из 138 столичных аттракционов, остальные не эксплуатируются. Между тем, карусель под названием «Биоробот» в «Лунапарке» была одной из этих 113. Как она сломалась? Ответа на этот вопрос у чиновников нет, они оставляют его правоохранителям.

Аттракцион, ставший причиной несчастного случая, сегодня был закрыт и перегорожен полицейской лентой, но остальные карусели в парке продолжали работать.