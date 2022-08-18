Пашинян требует быть отныне принципиальными в вопросе соблюдении правил безопасности

Премьер-министр не уточнил причину, по которой власти не были принципиальны в соблюдении различных правил пищевой и технической безопасности в течение предыдущих четырех лет, когда Никол Пашинян был главой правительства. Вместо этого он признал, что вследствие всего этого проблемы накапливаются, и, в конечном итоге, происходит «взрыв».

«Каждый год весной я говорю: открылся весенний сезон, и сейчас в нашей стране работает столько каруселей. ГНКО МЧС должно пойти и проверить, но для меня очевидно, что сколько бы по справке все ни было нормально, в ближайшее время, в момент «икс», у нас случится какая-то катастрофа. Поскольку, когда визуально смотришь на наши карусели, то признак катастрофы у 70 процентов налицо», - сказал Никол Пашинян.

Пожар в «Сурмалу» удалось полностью потушить только спустя 53 часа после возникновения

Заседание правительства началось с доклада министра по чрезвычайным ситуациям Армена Памбухчяна. По его словам, пожар в торговом центре «Сурмалу» удалось полностью потушить только спустя 53 часа после его возникновения.

«Из-под завалов было извлечено 26 граждан, 16 из них - погибшие, 10 - живые. Всего за эти дни было привлечено 935 спасателей, из них 350 в тот же день,. Было задействовано 60 единиц техники. На данный момент из 16 тел опознаны 15, одно тело до сих пор не опознано, и на данный момент мы объявляем, что у нас есть два пропавших без вести, но мы считаем, что одно неопознанное тело – это и есть один из двух пропавших без вести. На данный момент мы расчистили 90 и более процентов территории и подошли к зоне эпицентра, проводим там поисковые работы», - сказал глава МЧС.

В МЧС не исключают, что тело под завалами могут и не найти.

«Учитывая то обстоятельство, что данный гражданин находился в зоне эпицентра, то есть там была ударная волна, а также огонь и дым в эти дни, будет достаточно сложно его найти», - отметил министр.

На заседании правительства выяснилось, что еще в 2020 году, после известного взрыва в Бейруте, премьер-министр поручил ведомствам собрать информацию об армянских объектах, занимающихся взрывоопасными материалами. Однако до сих пор, за два года, полная информация так и не была получена.

«После того, что произошло в Бейруте, была поставлена задача принять меры, чтобы подобное не произошло в Армении. Господин Петросян, в кратчайшие сроки, но не надо спешить, чтобы не прийти к поверхностным заключениям, вы мне представите, как было выполнено это поручение, и мы должны прийти к объективному выводу», - сказал премьер-министр.

Как 16 инспекторов могут в год проверить 30 тысяч объектов?

Согласно официальной статистике, в Армении насчитывается около 30 тысяч объектов повышенной опасности, каждое из которых необходимо проверять не реже одного раза в год. Правительство поручило эту работу Инспекционному органу градостроительства, технической и пожарной безопасности, в котором работают всего 16 инспекторов. В инспекционном органе на днях официально сообщили Радио Азатутюн, что им удается ежегодно проверять 500 из 30 тысяч объектов. Другими словами, 98 процентов зданий повышенной опасности так и не проверяются и остаются на произвол судьбы.

Непонятно, то ли не хватает бюджетных средств, то ли мало специалистов, то ли есть другие причины. На эти вопросы Радио Азатутют в инспекционном органе не ответили.

Даже сегодня на заседании правительства ни один чиновник об этом не сказал ни слова. Хотя на заседании присутствовал руководитель инспекционного органа Гегам Шахбазян, однако он ни словом не обмолвился о дополнительных шагах по расширению возможностей структуры или снижению рискованности объектов.