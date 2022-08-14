Взрыв в ереванском торговом центре «Сурмалу»5: по предварительным данным один человек погиб, 20 - ранены

15:09

По сведениям Радио Азатутюн, один гражданин доставлен в медицинский центр «Эребуни без признаков жизни, 8 – в состоянии средней степени тяжести. 14 человек доставлены в медицинский центр «Шенгавит», из них 9 - в состоянии средней степени тяжести, 5 человек выписаны после оказания первой помощи.

14:55

По данным МЧС, здание торгового центра полностью в огне, огонь до сих пор не потушен.

Прямая трансляция Радио Азатутюн с места происшествия:

14:40

Пресс-секретарь МЧС сообщил Радио Азатутюн, что горит трехэтажное здание местных складов, есть частичное обрушение. По сообщенным им данным, один человек погиб, 20 - ранены.

Директор Службы скорой помощи Тагуи Степанян сообщила Радио Азатутюн, что, по предварительным данным, в разные больницы были доставлены 11 человек. По данным Службы скорой помощи, число пострадавших может увеличиться.

13:50

14 августа в 13:23 в Национальный центр кризисного управления поступило сообщение о том, что в ереванском торговом центре «Сурмалу» произошел взрыв.

Как сообщает МЧС, по предварительным данным, начался пожар. Есть пострадавшие.

Объявлено о вызове на пожар третьей степени сложности, на место выехали спасатели, отметил в МЧС.