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Общество

Сиденье одного из аттракционов «Лунапарка» оторвалось, есть пострадавший

(Архивная фотография)

По сообщениям СМИ, при еще не выясненных обстоятельствах, сиденье одного из аттракционов «Лунапарка», действующего по адресу улица Ханджяна 2 в Ереване, оторвалось с высоты 6 метров и упало на голову 28-летнему гражданину Молдовы.

Сотрудники «Лунапарка» рассказали Радио Азатутюн, что в момент происшествия пострадавший находился на карусели.

Как сообщили Радио Азатутюн в Университетской больнице №1 «Гераци», в настоящее время его состояние стабильно тяжелое.

Молдаванина, госпитализированного с черепно-мозговой травмой, вчера прооперировали. По словам врачей, его состояние было тяжелым, в настоящее время он подключен к аппарату искусственного дыхания.

Заведующий экспертной лабораторией ГНКО «Национального центра технической безопасности» МЧС Армении Мартин Асланян сообщил Радио Азатутюн, что, по предварительной версии, у аттракциона сломалась какая-то деталь. Была создана комиссия для проведения экспертизы. По словам чиновника, подробности станут ясны после четырехдневных исследований и проверок.

По словам Асланяна, данный аттракцион прошел экспертизу на техническую безопасность со стороны частной компании в июне этого года, то есть около полугода назад, и получил положительное заключение.

На вопросы Радио Азатутюн о том, являются ли проверки частной компанией надежными для государства, и не проводятся ли проверки за государственные средства, сотрудник МЧС ответил, что у министерства нет полномочий на проведение такого контроля, это осуществляется инспекционным органом градостроительства, технической и пожарной безопасности. Там обещали сообщить подробности в течение дня.

Напомним, что вопрос о безопасности каруселей в Армении поднимался на заседании правительства еще в августе этого года. Тогда премьер-министр Никол Пашинян заявил, что в Армении должны быть приняты новые стандарты соблюдения правил безопасности, и в этом вопросе не должно быть компромиссов.

«Каждый год весной я говорю: открылся весенний сезон, и сейчас в нашей стране работает столько каруселей. ГНКО МЧС должно пойти и проверить, но для меня очевидно, что сколько бы по справке все ни было нормально, в ближайшее время, в момент «икс», у нас случится какая-то катастрофа. Поскольку, когда визуально смотришь на наши карусели, то признак катастрофы у 70 процентов налицо», - сказал тогда Никол Пашинян.

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