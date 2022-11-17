Новоназначенный госминистр Нагорного Карабаха Рубен Варданян видит себя в роли переговорщика от Карабаха.

Отвечая на сегодняшние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева и приветствуя «стремление президента Азербайджана Ильхама Алиева начать прямой диалог с Арцахом [Нагорным Карабахом – ред.]», Варданян на своей странице в Facebook написал: «Арцах должен быть субъектен в этом процессе».

Сегодня Алиев заявил, что Баку не собирается «обсуждать судьбу армян Карабаха» с властями Армении, упрекнул Россию, заявив, что они не будут вести переговоры по этому вопросу «с присланным из Москвы со специальной повесткой дня Рубеном Варданяном», но готовы говорить с живущими в Карабахе армянами.

Госминистр Карабаха предложил перейти к более конструктивной тональности и выразил желание получить разъяснения по поводу «четкой повестки дня», которая, по мнению Алиева, якобы у него имеется.

«Я не раз подчеркивал, что отказался от российского гражданства, чтобы избежать обвинений в том, что преследую в Арцахе чьи-либо еще интересы, кроме интересов народа Арцаха. Полагаю, что вполне соответствую выдвинутому г-ном Алиевым критерию переговорщика: "живет в Карабахе и хочет там жить"».

Рубен Варданян подчеркнул, что лидеры двух сторон должны принять на себя всю полноту ответственности и, как бы трудно это ни было, сесть за стол переговоров и остановить кровопролитие. Он также заявил, что в число международных посредников, наряду с Россией и США, должна обязательно войти Франция.