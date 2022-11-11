Пашинян обвиняет Алиева в нарушении Сочинского соглашения

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвиняет президента Азербайджана Ильхама Алиева в нарушении Сочинского соглашения.

«В своем последнем выступлении президент Алиев грубо нарушил закрепленное в Сочинском трехстороннем заявлении соглашение об отказе от применения силы и угрозы ее применения. Довольно странно, что он обвиняет Армению в нарушении взаимно согласованных заявлений», – написал в своем микроблоге в Twitter Пашинян.

В совместном заявлении, принятом премьер-министром Армении, президентами России и Азербайджана по итогам состоявшейся 31 октября в Сочи трехсторонней встречи, в частности, говорится: «Мы договорились воздерживаться от применения силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 г.».

Президент Азербайджана во время мероприятия «день победы» в Шуши 8 ноября в очередной раз озвучил угрозы, требования и воинственные заявления в адрес Армении, на которые премьер-министр Армении ответил также вчера на заседании правительства.