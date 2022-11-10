Спустя два дня после заявлений президента Азербайджана в Шуши премьер-министр Армении отреагировал на них, назвав их пресловутыми. Сегодня на заседании правительства Никол Пашинян обвинил Алиева в невыполнении договоренностей.

Алиев обвинил Армению и предъявил ей требования, приправив свои слова угрожающими заявлениями.

«Этим пресловутым выступлением руководство Азербайджана грубо нарушило письменные договоренности, зафиксированные в трехстороннем заявлении, принятом всего несколько дней назад, 31 октября текущего года, в Сочи, - о воздержании от применения силы и угрозы ее применения», - сказал Пашинян.

Затем он перечислил один за другим те пункты трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, которые Азербайджан не выполнил. Во-первых, как он напомнил, после 44-дневной войны в декабре 2020 года Азербайджан незаконно оккупировал населенные пункты Хцаберд и Хин Тагер Нагорного Карабаха и повторил аналогичную операцию также в марте 2022 года, оккупировав территорию, находящуюся под контролем российских миротворцев. «И теперь президент Азербайджана с гордостью называет это «операцией Парух»», - сказал Пашинян.

Никол Пашинян отметил, что нарушением документа от 9 ноября также является утверждение Алиева о том, что Нагорного Карабаха не существует в том случае, когда только в тексте заявления Нагорный Карабах упоминается четыре раза.

«Азербайджан до сих пор не предпринял шагов для начала видимого для международного сообщества диалога с представителями армян Нагорного Карабаха, подобное обязательство он взял на себя на ряде международных площадок», - отметил премьер.

Пашинян также заявил, что Азербайджан постоянно нарушает 8-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года об обмене военнопленными, заложниками и другими удерживаемыми лицами, продолжая удерживать в заключении многих граждан Армении и «пытаясь превратить этот гуманитарный вопрос в предмет мелкого торга».

Премьер-министр Армении уверен, что Азербайджан готовит геноцид армян Нагорного Карабаха. «Эти и ряд подобных действий и заявлений делают очевидным, что Алиев не только угрожает, но уже готовит геноцид армян Нагорного Карабаха», - сказал он.

Пашинян обратил особое внимание на заявления Алиева о российских миротворцах. В своем последнем выступлении Алиев сказал, что российские миротворцы дислоцированы в Карабахе временно.

Пашинян назвал это заявление также нарушением трехсторонних документов, он зачитал 4-й пункт документа от 9 ноября, где сказано: «Срок пребывания миротворческого контингента Российской Федерации – 5 лет с автоматическим продлением на очередные 5-летние периоды». Пашинян, однако, не зачитал продолжение подписанного им документа, а именно: «если ни одна из Сторон не заявит за 6 месяцев до истечения срока о намерении прекратить применение данного положения».

«Повторяю, с автоматическим продлением. Это, по сути, означает, что миротворцы находятся в Нагорном Карабахе на неопределенный срок, пока не будут решены все вопросы, связанные с правами и безопасностью армян Нагорного Карабаха, и не будут развеяны все опасения в связи с безопасностью армян Нагорного Карабаха», - подчеркнул премьер-министр.

Пашинян считает, что Алиев, проводя манипулятивные параллели между Лачинским коридором и так называемым «Зангезурским коридором», готовит почву для закрытия Лачинского коридора - единственной дороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией. «Президент Азербайджана пытается создать основания, надуманные основания для закрытия Лачинского коридора, блокады армян Нагорного Карабаха и подвергания их геноциду и депатриации под предлогом невыполнения Арменией своих обязательств», - заявил Никол Пашинян.