«Зангезурский коридор - это обязательство Армении» - утверждает Алиев

«Два года мы не трогаем машины, идущие из Армении в Карабах и в обратном направлении по Лачинской дороге. Мы привержены своим обязательствам свободного передвижения. Армения также обязалась обеспечить дорожное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахичеванской Автономной Республикой. Прошло два года, технико-экономического обоснования нет, нет никаких подвижек, ни железной дороги, ни автомобильной. И как долго нам ждать?» - сказал президент Азербайджана, не уточнив, когда и в каких документах официальный Ереван взял на себя обязательство по реализации «Зангезурского коридора».

В своем выступлении Алиев также отметил, что Армения должна знать, что азербайджанская армия сильнее, чем два года назад. «Как структурные реформы, так и создание новых формирований, в то же время увеличение численности существующих формирований, снабжение их вооружением и боеприпасами, новая техническая оснащенность проводятся на самом высоком уровне. Нынешняя азербайджанская армия сильнее, чем два года назад, и это должны знать все и Армения!» - заверил лидер Азербайджана.

Ильхам Алиев также сказал, что Баку никого не боится, «если бы боялся, никогда бы не начал вторую Карабахскую войну».

«Хотя война закончилась два года назад, однако все еще есть тревожные моменты, - заявил Алиев, обратившись к «армянскому народу»: «Теперь они видят горечь тридцатилетней оккупации, что такое оккупация, что такое потери. Мы им просто ответили, мы воевали на своей земле, прогнали оккупанта со своей земли. Им нужно это понять, чтобы не стать жертвами тех кругов, которые, сидя в стороне, во второй раз хотят смотреть на этот регион как на игровое поле».

Алиев добавил, что Армения должна знать, что «в нынешних рамках» Азербайджан сдерживает не заявление какого-то покровителя Армении, а «собственная политика» Баку.