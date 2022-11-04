Высший духовный совет: Право народа Карабаха на самоопределение не подлежит торгу

После трехдневных дискуссий за закрытыми дверями высокопоставленные священнослужители призвали власти Армении «приложить все усилия для устранения разделительных линий в нашей национальной жизни, прекращения обусловленных политическими убеждениями дискриминационных подходов, преодоления атмосферы ненависти и вражды, инициирования содержательного и здорового диалога с привлечением всех национальных кругов».

Сообщив, что они обсудили сложную ситуацию, создавшуюся вокруг Армении и Нагорного Карабаха, и выразив поддержку народу Карабаха, Высший духовный совет подчеркнул, что право народа Карабаха на самоопределение не подлежит торгу. Совет также подчеркнул важность миссии российских миротворческих сил в Карабахе.

Предводитель Тавушской епархии епископ Баграт Галстян, принявший участие в собрании, в беседе с Радио Азатутюн подчеркнул, что церковь на протяжении всего этого периода выражала свою обеспокоенность процессами, наносящими ущерб праву Нагорного Карабаха на самоопределение.

«Право Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] на самоопределение не является ограниченным правом, речь идет о достоинстве и чести всего армянства. Это не просто история маленького, далекого народа, это наша идентичность и наша биография. Арцах – неотъемлемая часть нашего существования, поэтому я не считаю правильным говорить об Арцахе в отдельном смысле, просто существует акцент. Церковь всегда выражала свою озабоченность и тревогу - будь то в мирных условиях, в дни войны или после нее, в течение всего этого времени нас в высшем смысле интересовал и беспокоил вопрос права Арцаха, нашего народа, всего армянства жить с честью под этим солнцем», - сказал епископ.

Предводитель Тавушской епархии не считает, что власти Армении склонны защищать права народа Карабаха, имея в виду заявления, звучащие в последнее время на высоком уровне. У них нет такой повестки, утверждает высокопоставленный священнослужитель. Между тем власти всегда заявляют, что на всех площадках защищают права карабахский армян.

«У них вообще нет повестки, насколько я понимаю. Есть все повестки, кроме их повестки. Есть повестка Севера, есть повестка Запада, есть повестка Востока, повестка Юга, есть даже повестка Азербайджана, какой только нет повестки, кроме армянской. Какова повестка властей, неизвестно», - подчеркнул Галстян.

Это заявление Высшего духовного совета предшествует завтрашнему митингу оппозиционного движения «Сопротивление», требующего отставки премьер-министра. В этом митинге примет участие и епископ Баграт Галстян. По утверждению оппозиции, это митинг единства не вокруг какого-либо лица или партии, а вокруг суверенитета Нагорного Карабаха, территориальной целостности и безопасности Армении.

«По благословению Верховного Патриарха я буду присутствовать и произнесу речь, буду говорить, буду обращаться к народу. Это надпартийное собрание, даже если бы это было партийным собранием, это ответ на крик нашего народа Арцаха. Этот крик не может остаться без ответа», - подчеркнул епископ.

Ранее Католикос всех армян пригласил бывших президентов Армении и Нагорного Карабаха в Первопрестольный Святой Эчмиадзин для поиска выхода из тяжелой ситуации. Однако инициатива не увенчалась успехом, взгляды бывших президентов не совпали.

В сегодняшнем заявлении Высший духовный совет также подчеркнул, что для того, чтобы вывести страну из крайне кризисной ситуации, необходимо исключить всяческие групповые стремления и интересы.