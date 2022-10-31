Оппозиция 5 ноября созывает митинг в Ереване

Движение «Сопротивление» 5 ноября созывает митинг на площади Франции в Ереване. Об этом заявил депутат оппозиционной фракции «Айастан» Национального собрания Армении, представитель Верховного органа АРФ «Дашнакцутюн» Ишхан Сагателян.

Он отметил, что митинг созывается в защиту требований, озвученных на вчерашнем митинге в Нагорном Карабахе, который, по словам Сагателяна придаст новый импульс их борьбе.

По словам оппозиционного депутата, из Нагорного Карабаха направили четкий мессидж армянскому народу о том, что Нагорный Карабах не будет в составе Азербайджана. Теперь, по его мнению, мяч находится на поле Армении.

Параллельно внеочередному заседанию Национального собрания Нагорного Карабаха, созванному 30 октября, на площади Возрождения в Степанакерте состоялся многочисленный митинг. Одним из лозунгов митинга был месседж о том, что Нагорный Карабах не был и не будет в составе Азербайджана.