В результате более чем двухчасовой дискуссии в Первопрестольном Эчмиадзине экс-президенты к конкретным выводам не пришли

Встреча бывших президентов Армении и Нагорного Карабаха вчера поздно вечером завершилась без содержательного заявления.

Экс-президенты Армении Левон Тер-Петросян, Роберт Кочарян, Серж Саргсян и экс-президенты Нагорного Карабаха Аркадий Гукасян и Бако Саакян в Первопрестольном Святом Эчмиадзине обсудили сложившуюся в Армении крайне тяжелую ситуацию. Они собрались по приглашению Католикоса.

О том, какие решения, выходы из создавшейся ситуации предлагались и обсуждались, в офисах президентов молчат. Из краткого сообщения Первопрестольного Эчмиадзина можно заключить, что в результате продлившейся более двух часов дискуссии экс-президенты к каким-то конкретным выводам не пришли.

По сообщению Первопрестольного Эчмиадзина, состоялось заинтересованное обсуждение в связи со сложившейся в Армении ситуацией, принято решение продолжить встречи. Дата следующей встречи в данный момент неизвестна.

Первый президент Армении Левон Тер-Петросян предложил Сержу Саргсяну, Роберту Кочаряну и Николу Пашиняну сесть за стол переговоров пять месяцев назад, когда силы во главе со вторым и третьим президентами Армении начали уличные акции протеста с требованием отставки премьер-министра Пашиняна.

В своей статье, комментируя ситуацию в стране, последствия деятельности власти и оппозиции, Тер-Петросян призвал интеллигенцию заставить Пашиняна, Кочаряна и Саргсяна сесть за один стол и найти выход из внутриполитического кризиса.

«Внутриполитическое противостояние не усиливает, а еще больше ослабляет позиции Армении в предстоящих непростых переговорах», - написал первый президент Армении.

В последний раз бывшие президенты встречались в прошлом году на предвыборном этапе. Тогда Тер-Петорсян предложил отложить в сторону принципиальные разногласия и участвовать в парламентских выборах Блоком национального согласия. По словам первого президента, Кочарян отклонил это предложение, а Саргсян своего мнения не высказал.

А ранее, в дни 44-дневной войны, президенты предложили премьер-министру Пашиняну, чтобы первый и второй президенты отправились в Москву в качестве спецпредставителей для встречи с руководством России. На что Пашинян не согласился и предложил им поехать в другом статусе - как бывшие президенты.

Были ли эти предложения и обсужденные публично решения в повестке дня вчерашней встречи президентов? Стороны пока подробностей не сообщают.

На этот раз публичное предложение о встрече бывших руководителей Армении и Нагорного Карабаха сделал депутат от оппозиции Ишхан Сагателян - один из лидеров движения Сопротивления, требующего отставки Никола Пашиняна.