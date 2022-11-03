В Вашингтоне состоится встреча Мирзоян-Блинкен-Байрамов

Через несколько дней министр иностранных дел Армении отправится в Вашингтон, чтобы встретиться со своим азербайджанским коллегой. Переговоры вокруг текста мирного договора ведут именно главы МИД.

Однако Арарат Мирзоян, пришедший сегодня в парламент для участия в обсуждении госбюджета на следующий год, сроков не назвал, как и не сообщил, о каких принципах они будут вести переговоры. Пока Баку публично отверг предложения Еревана, представив новые элементы. Они, однако, не были опубликованы.

В последний раз Мирозян и Байрамов встречались в Астане при посредничестве России. А в конце сентября, спустя неделю после кровавых пограничных столкновений, - при посредничестве США. После встречи лидеров двух стран, состоявшейся в Сочи в начале этой недели при посредничестве и участии президента РФ, США заявили, что продолжат свое участие в переговорном процессе.

«Есть различные центры, которые заинтересованы в том, чтобы армяно-азербайджанские переговоры, тем не менее, продолжались конструктивно и имели конкретные результаты. Несколько дней назад в Сочи состоялась трехсторонняя встреча лидеров Армении, Азербайджана и России. Через несколько дней я поеду в Вашингтон, там состоится моя встреча с господином Байрамовым и господином Блинкеном», - сообщил министр иностранных дел.

Мирзоян сказал, что у него две новости: хорошая и плохая. Он начал с плохой: «По всем направлениям, по которым мы ведем переговоры с Азербайджаном, мы сталкиваемся, по сути, с максималистскими позициями Азербайджана, и у меня сложилось впечатление, что Азербайджан считает, что у него были военные успехи и теперь он может диктовать Армении какие-то условия, это, конечно, не может быть реальностью».

По словам Мирзояна, хорошая новость в том, что все вопросы армяно-азербайджанских переговоров привлекают международное внимание, а также Азербайджану направлен мессидж о том, что есть линии, которые нельзя переходить.

«Особенно после азербайджанской агрессии 13-14 сентября, думаю, международное сообщество направило Азербайджану очень четкий мессидж о том, что применение силы или угроза применения силы не могут быть способом решения вопросов», - подчеркнул министр.

Коснувшись разблокирования дорог с Азербайджаном, Мирзоян сказал, что никто не ставит под сомнение то, что инфраструктуры будут находиться под суверенитетом тех стран, через которые они проходят. Он сослался на последние встречи. Однако Арарат Мирзоян охарактеризовал поведение Азербайджана и других заинтересованных сторон на переговорах как неконструктивное. Он не уточнил, имел ли в виду Турцию, откуда регулярно звучат заявления о «Зангезурском коридоре».

«Я могу констатировать конструктивность армянской стороны, здесь также есть неконструктивность как азербайджанской, так и других возможно заинтересованных сторон», - сказал министр.

Хотя Мирзоян считает, что когда Анкара увязывает армяно-турецкие отношения с армяно-азербайджанскими отношениями, это напоминает предусловие, но, по его словам, в переговорах есть прогресс. Последний раз именно лидеры стран, Пашинян и Эрдоган, встретились в Праге. После этой встречи правительство Армении заявило, что видит необходимость в скорейшей реализации договоренности об открытии сухопутной границы для граждан третьих стран и начале прямых авиаперевозок грузов.

Сами переговорщики двух стран, Рубен Рубинян и Сердар Кылыч, после этого не встречались.

«Также с некоторым профессиональным участием разговор идет по сути о нескольких конкретных шагах, в том числе об открытии границы для лиц с дипломатическими паспортами, а также для граждан третьих стран. Могу сказать, что прогресс есть, ожидаю и надеюсь, что в ближайшее время будут положительные результаты», - сказал глава армянского дипломатического ведомства.

Турецкая сторона периодически заявляет, что хочет провести следующую встречу сппредставителей либо в Ереване, либо в Анкаре, армянская сторона говорит, что пока нет договоренности о конкретных месте и дате.

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян второй день подряд приходит в Национальное собрание, но отказывается отвечать на вопросы журналистов.