Мирзоян, Лавров и Байрамов обсудили ход реализации трехсторонних заявлений

Согласно пресс-службе МИД Армении, Арарат Мирзоян, Сергей Лавров и Джейхун Байрамов коснулись работ, проводимых в рамках комиссий по делимитации и пограничной безопасности, а также в направлении разблокирования экономических связей и транспортных инфраструктур в регионе.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями по разработке мирного договора между Арменией и Азербайджаном, урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Арарат Мирзоян подчеркнул необходимость вывода азербайджанских войск с суверенной территории РА, незамедлительного освобождения всех армянских военнопленных и безоговорочного соблюдения режима прекращения огня.

Была отмечена важность внедрения международных механизмов мониторинга и контроля пограничной ситуации в целях предотвращения новых агрессий.

Подводя итоги сегодняшней трехсторонней встречи, МИД Азербайджана, в свою очередь, заявил, что результаты четырехсторонней встречи в Праге Баку воспринимает как прогресс в направлении подписания мирного договора.

Джейхун Байрамов напомнил, что в Женеве 2 октября «Азербайджан представил Армении основные элементы мирного договора» и ожидает ответа Еревана.

На трехсторонней встрече с главами МИД Армении и России глава азербайджанской дипломатии призвал Армению начать практические работы также в направлении открытия коммуникаций.

Внешнеполитическое ведомство Азербайджана также сообщает, что на встрече Лавров-Мирзоян-Байрамов состоялся обмен мнениями «по другим гуманитарным вопросам, способствующим процессу нормализации».