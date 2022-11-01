Несмотря на заявление главы Генштаба, жители Джермука утверждают, что азербайджанское подразделение оставается на том же месте

Спустя более полутора месяцев после нападения Азербайджана 13 сентября начальник Генштаба Вооруженных сил Армении Эдвард Асрян заявляет, что азербайджанские подразделения, вторгнувшиеся в направлении Джермука, понеся потери, отступили. Когда именно это произошло, Асрян не уточнил.

«Подразделения противника, понеся соответствующие потери, отступили, и в настоящее время у нас в направлении Джермука тянется линия фронта, что обеспечивает безопасность города Джермук. Также после 16 сентября я еще два раза побывал в Джермуке, там все урегулировано, и ситуация относительно стабильная», - подчеркнул он.

Несмотря на это утверждение начальника Генштаба, жители Джермука уверяют, что азербайджанское подразделение, расположившееся недалеко от города, продолжает оставаться на месте, и это видно также невооруженным глазом.

Житель Джермука Ширак Буниатян сказал Радио Азатутюн, что слышал заявления Асряна, и когда тот сказал, что азербайджанцы отступили, возможно, он имел в виду другие позиции, но азербайджанцы продолжают оставаться на той местности, где их каждый день видят жители Джермука.

«Возможно, они отступили с каких-то позиций, но конкретно на том участке, где мы их видели на холме, могу с уверенностью сказать, что они на том же холме, - сказал Буниатян, продолжив: - Нужно выйти из города Джермук вверх по ущелью реки Арпа, оттуда они уже видны. Большого движения не заметно, но то, что люди время от времени видны на позиции, это факт».

Еще 16 сентября, спустя три дня после нападения азербайджанских вооруженных сил, Эдвард Асрян сообщил, что противник вторгся на суверенную территорию Армении в направлении Джермука шириной 8,5 км и глубиной до 7,5 км. Начальник Генштаба, однако, заверил, что эта азербайджанская группа окружена армянскими вооруженными силами, и если группа не получит воды и продуктов питания, то в течение нескольких дней ее ресурсы будут исчерпаны, и ей придется оттуда уйти. Непонятно, то ли это то самое подразделение, которое, по словам начальника штаба, уже отступило, то ли это группа, которую продолжают видеть жители Джермука.

Почему заявление начальника Генштаба не совпадает с тем, что видят жители города? Заместитель председателя парламентской комиссии по обороне Армен Хачатрян в беседе с Радио Азатутюн сказал, что для начала нужно понять, о каких позициях говорил Эдвард Асрян.

«Там не одна позиция, азербайджанские вооруженные силы имеют там несколько позиций. О каких позициях говорил глава Генштаба, я не могу предоставить информацию об этом. Но в целом информация, упомянутая начальником Генштаба, конечно, будет гораздо точнее, чем выводы, сделанные в результате наблюдений невооруженным глазом», - сказал Хачатрян.

Член парламентской комиссии по обороне от оппозиции, депутат фракции «Айастан» Анна Григорян не может опровергнуть или подтвердить заявление начальника Генштаба, но настаивает на том, что армянской стороне не удалось вернуть позиции, утраченные 13 сентября.

«К сожалению, это факт, мы не смогли вернуть те позиции, которые потеряли в результате нападения 13 сентября», - сказал оппозиционный депутат, отметив, что имеет в виду участок Джермука, а также Ишханасара.

«То же самое и в Неркин Ханде, то есть, на всем протяжении, где произошло азербайджанское нападение, они укрепились на занятых ими позициях и сейчас ведут инженерные работы, то есть у них нет никакого намерения отступать, и после нападения 13 сентября армянская сторона, к сожалению, так и не смогла вернуть те позиции, на которых находилась до 13 сентября», - подчеркнула Григорян.

О том, что после вторжения на суверенную территорию Армении 13 сентября армянская сторона потеряла более 50 позиций, сообщил на днях глава оппозиционной фракции «Айастан», бывший министр обороны Сейран Оганян. «13 сентября вы сдали противнику более 50 позиций», - сказал Оганян.

Начальник Генштаба ВС подтверждает, что потери были, но точное число так и не оглашает, не говорит об их стратегическом значении.

«У нас были позиционные потери в направлении Неркин Ханд, в направлении Джермука, в направлении Ишханасара, в направлении Капана. Что касается количества, то если конкретно считать позиции, если считать позицию отделения, опорный пункт взвода, опорный пункт роты, то это структуры разного значения и по терминологии я не могу ответить точно, мы потеряли 50, 60, или 70, и не могу комментировать, что имеют в виду лица, которые приводят соответствующие цифры», - заявил журналистам Эдвард Асрян.

Зампредседателя комиссии НС по обороне Армен Хачатрян не подтверждает заявление Сейрана Оганяна о потере 50 позиций, так не обладает точной информацией об этом. Вместе с тем Армен Хачатрян был первым, кто публично заявил, что за год Азербайджан оккупировал 127 квадратных километров суверенной территории Армении.

Между тем, по словам начальника Генштаба, эта цифра больше, около 130 квадратных километров. Как пояснил Асрян, в зависимости от метода подсчета можно получить большее или меньшее число. «Я считаю территориальные потери в пределах 130 квадратных километров после окончания боевых действий в 2020 году, по нашим расчетам, по расчетам военно-топографической службы, это так».

Ранее премьер-министр Никол Пашинян заявил, что с 2021 года по настоящее время азербайджанская сторона оккупировала 51 квадратный километр территории Армении.