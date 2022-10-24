Азербайджан оккупировал около 127 кв. км территории Армении - провластный депутат

За последний год азербайджанские вооруженные силы оккупировали около 127 квадратных километров территории Армении, об этом заявил провластный депутат Армен Хачатрян в ходе совещания парламентариев стран-членов ОДКБ в Санкт-Петербурге.

«Противник в целом в 2021-2022 годах взял под контроль около 127 квадратных километров приграничной территории Республики Армения», - сказал депутат.

Хачатрян - первое официальное лицо, обнародовавшее эти данные. До этого премьер-министр сообщил, что в результате нападения 13 сентября Азербайджан оккупировал 10 квадратных километров, а в 2021 году – 41 квадратный километр. Сумма этих официально опубликованных цифр составляет 51 квадратный километр, остается неизвестным вопрос об остальных 76 квадратных километрах и почему до сих пор были оглашены другие данные.

Замглавы комиссии по обороне, заявивший об оккупации 127 квадратных километров территории Армении, сегодня в течение всего дня на наши звонки так и не ответил. Другие члены комиссии также не дают разъяснений.

В свою очередь вчера на встрече с гражданами в Тавушской области о потере более 50 позиций говорил оппозиционный депутат Сейран Оганян. Откуда у бывшего министра обороны эти данные, сегодня у него уточнить не удалось.

«Ты, твое государство, 13 сентября сдало противнику больше 50 позиций», - сказал Оганян.

На фоне этого даже спустя полтора месяца Министерство обороны продолжает хранить молчание о том, сколько позиций в сентябре перешло под контроль ВС Азербайджана, где они расположены и каково их стратегическое значение. И сегодня пресс-секретарь Минобороны Арам Торосян сказал, что пока проводятся работы по уточнению. О позиционных потерях Торосян говорил еще 21 сентября в Ераблуре.

«Проводятся работы по уточнению как материальных, так и других потерь, по завершении этих работ Минобороны предоставит сводную информацию», - сказал представитель оборонного ведомства.

Между тем, спустя неделю после сентябрьского нападения президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что на армяно-азербайджанской границе от гор Мрава до Аракса у них есть позиционное преимущество.

«Эти позиции дают нам как военное преимущество, так и возможность установить визуальный контроль на большой территорией, в том числе в отношении важных инфраструктур. Мы уже находимся на этих территориях. Мы на этой границе не были 30 лет», - сказал Алиев.

По словам жителя Джермука, спустя полтора месяца после боевых действий азербайджанцы все еще находятся на той же территории

Азербайджанское нападение 13 сентября было осуществлено по трем направлениям: Сюник, Гегаркуник и Вайоц Дзор. В то время военные утверждали, что группа из 10-12 азербайджанцев расположилась в направлении Джермука, и заверяли, что азербайджанцы будут вытеснены, так как они находятся в окружении и у них скоро закончатся еда и вода. Спустя полтора месяца после боевых действий азербайджанцы все еще находятся на той же территории, отмечают жители Джермука.

По утверждению джермукца Ширака Буниатяна, азербайджанцы, расположившиеся недалеко от города, на вершине горы, находятся вовсе не в окружении.

«Сегодня у нас другая реальность, они еще не проголодались. Если подняться из Джермука по ущелью Арпа, выйти из города, они на одном из тех холмов. Когда смотришь по карте Google, которая показывает нашу государственную границу, около 8 км вглубь. Они постоянно в активном движении, каких-то позиционных изменений не было, куда 13-14 сентября пришли, до сих пор там и остаются, конкретное число сказать не могу, во всяком случае, когда немного поднимаешься от Джермука наверх, виден один из холмов, где они сидят и там уже завершены активные инженерные работы, они заняли позиции. За это время мы видели, как на грузовиках подвозили какие-то панели, мы думаем, что там проводились даже работы по бетонированию, мы видели кран, видели различную тяжелую технику», - сказал Буниатян.

После нападения начальник Генштаба Эдвард Асрян заявил об азербайджанской группировке численностью 10-12 человек, выдвинувшейся в направлении Джермука. Асрян также показал их местоположение на вершине холма, добавив, что если группа не получит воду и еду, то через несколько дней ее ресурсы иссякнут и ей придется оттуда уйти.

«Группа окружена с флангов нашими подразделениями, то есть, тактическую обстановку я оцениваю как стабильную, и в результате наших умелых действий эта группа оттуда уйдет», - сказал тогда Асрян.

Спустя полтора месяца после этого заявления, фактически, азербайджанские военные не только не были вытеснены, но и проявляют активность даже после завершения инженерных работ, отметил житель Джермука, выразив уверенность, что это реально повлияет туризм.

«Если азербайджанцы продолжат оставаться на тех позициях, которые они сейчас занимают, правда, сейчас пассивный туристический сезон, можно сказать, что сезон был почти завершен, когда создалась эта ситуация, но в следующем году у нас не должно быть больших ожиданий, если они и дальше останутся там», - подчеркнул Ширак Буниатян.

Помимо данных о позиционных потерях, власти Армении пока также не опубликовали полные данные о погибших и пропавших без вести в результате сентябрьских боев.