Начальник Генштаба ВС подтверждает позиционные потери, не оглашая конкретных цифр

Начальник Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян подтверждает позиционные потери, но отказывается обнародовать конкретные цифры. Глава Генштаба, участвовавший в парламенте в обсуждении бюджета на следующий год, не стал говорить и о стратегическом значении утраченных позиций.

«У нас были позиционные потери в направлении Неркин Ханд, в направлении Джермука, в направлении Ишханасара, в направлении Капана. Что касается количества, то если конкретно считать позиции, если считать позицию отделения, опорный пункт взвода, опорный пункт роты, то это структуры разного значения и по терминологии я не могу ответить точно, мы потеряли 50, 60, или 70, и не могу комментировать, что имеют в виду лица, которые приводят соответствующие цифры», - заявил журналистам высокопоставленный военный.

Асрян утверждает, что азербайджанские силы отошли из Джермука, между тем, жители Джермука сообщили Радио Азатутюн, что, по данным на сегодняшний день, азербайджанцы все еще находятся на холме.

«Подразделения противника, понеся соответствующие потери, отступили, и в настоящее время у нас в направлении Джермука тянется линия фронта, что обеспечивает безопасность города Джермук. Также после 16 сентября я еще два раза был в Джермуке, там все урегулировано, и ситуация относительно стабильная», - подчеркнул он.

Касаясь заявления о том, что за последний год Азербайджан оккупировал 127 квадратных километров территории Армении, Асрян сказал: «Если я дам относительный ответ на этот вопрос, вы скажете, что начальник Генштаба отвечает неправильно. Существуют разные методы подсчета, если вести подсчеты от передовой противника в глубину нашей территории, где противнику удалось оккупировать нашу суверенную территорию, то это составляет примерно 130 с лишним квадратных километров территорий, то есть, число 127 близко к этому значению. Если мы считаем потери территорий непосредственно от нашей передовой вглубь, это число будет меньше».

Заместитель председателя комиссии по обороне Национального собрания Армении Армен Хачатрян в ходе заседания оборонных комиссий парламентов стран-членов ОДКБ в Санкт-Петербурге сказал, что за последний год Азербайджан оккупировал около 127 квадратных километров территории Армении. Эта цифра была официально обнародована впервые.