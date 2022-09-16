ВС Азербайджана вместо прежних 11-12 км теперь находятся на расстоянии 4-4,5 км от Джермука, но в окружении - глава Генштаба

Азербайджанские войска находятся в 4,5 км от Джермука. Эту информацию аккредитованным в Армении послам и представителям международных организаций сегодня представил начальник Генерального штаба ВС Армении Эдуард Асрян.

Главы аккредитованных в Армении дипломатических миссий и международных организаций сегодня посещают районы, пострадавшие от последней агрессии Азербайджана.

Последствия военных действий были представлены фактами. По словам начальника Генштаба, азербайджанцы применяли и беспилотники, и артиллерию, и реактивные артиллерийские системы. Повреждена канатная дорога курорта, под удар попала детская площадка, во время обстрела в городе находились жители и туристы.

В ходе брифинга глава Генштаба ответил на вопросы послов и представителей международных организаций.

В частности, посол США Линн Трейси спросила о продвижении здесь азербайджанцев, насколько далеко им удалось вторгнуться на территорию Армении.

Асрян сообщил, что армянские силы потеряли боевые позиции, азербайджанцы «вошли в глубину обороны», однако как из Джермука, так из других мест были отброшены. Тем не менее, вместо прежних 11-12 километров теперь они находятся на расстоянии 4-4,5 километра от Джермука.

«По моей оценке, джермукское направление на данный момент является направлением основных действий противника. Да, если мы находимся здесь, то это то направление, где противник в результате своих наступательных действий добился определенных успехов и вторгся на суверенную территорию РА фронтом шириной 8,5 км и глубиной 7,5 км. На остальных пяти направлениях, о которых я упомянул в начале брифинга, успехи противника не идут ни в какое сравнение с глубиной их прорыва в направлении Джермука», - ответил он.

«Однако в направлении Неркин Ханда противник вторгся на глубину 1-1,5 км, также достиг определенного позиционного преимущества в направлении Шоржи, на других участках нам удалось оттеснить противника, в направлении Ишханасара успех составил примерно полкилометра», - добавил Асрян.

Позднее в беседе с журналистами Эдвард Асрян внес поправку, подчеркнув, что, тем не менее, эти азербайджанские силы окружены армянскими вооруженными силами.

«Прорыв противника был не по всему фронту до Джермука, только одна группа, отрезанная от своих частей, находится на вершине того холма, и с точки зрения жизнеспособности если не будет снабжения этой группы противника едой и водой, то в течение нескольких дней их ресурсы будут исчерпаны и им придется уйти.

Также на брифинге я представил, что группа с флангов окружена нашими подразделениями, то есть тактическую ситуацию я оцениваю как стабильную, и в результате наших умелых действий эта группа уйдет оттуда. Мы не позволим, чтобы обеспечивалась их жизнеспособность, не будет движения машин на нашу территорию, в настоящее время его также нет, они не могут подвезти еду и обеспечить их водой. Потеряв свою жизнеспособность, группа отступит, соединится с их основными подразделениями, которые находятся на большем расстоянии: на расстоянии 7, 8, 10 км от Джермука и даже на границе.

Сегодня также по результатам наблюдения в северной части мы зафиксировали видеокамерами, как группа противника численностью около 50-60 человек отступила к государственной границе РА. Это факт, зафиксированный видеокамерами», - сказал начальник Генштаба ВС Армении.

На вопрос посла Евросоюза Андреа Викторин, о каких преступлениях и пытках в ходе этих боевых действий шла речь, Асрян привел один пример: «Преступления совершались на всех направлениях атаки. После окончания брифинга я покажу вам видео, я не могу найти слов, чтобы его описать, как они расчленили женщину-военнослужащего, отрезали ей ноги, пальцы, раздели догола, это последняя степень зверства».

Армения также пострадала экономически, отметил глава Генштаба.

На вопрос, были ли эвакуированы люди, губернатор Вайоц Дзора сказал, что они были застигнуты врасплох, часть людей находится в убежищах, другая часть выехала в близлежащие места.

Жертв среди мирного населения в Джермуке нет, хотя азербайджанцы наносили удары по гражданской инфраструктуре.

Асрян также сообщил, что обстрелу подвергся Мартуни на берегу Севана.

Мэр Джермука Ваагн Арсенян был в военной форме. Послы поинтересовались, почему, на что он ответил: «Я также солдат и иду на позиции».

После брифинга послы и представители международной организации имели возможность пройти по Джермуку и ознакомиться с разрушениями, причиненными азербайджанскими вооруженными силами в ходе боевых действий.

Еще по дороге в Джеркук послы и представители международных организаций увидели попавшую в дорожное покрытие ракету.