Присутствие иностранных сил в регионе не только не решает никаких проблем, но и усугубляет их - Раиси

«Присутствие иностранных сил в регионе не только не решает никаких проблем, но и усугубляет их», - заявил президент Ирана Эбрагим Раиси на брифинге по итогам переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, находящимся с визитом в Тегеране.

«В ходе переговоров мы пришли к выводу, что вопросы и проблемы региона должны обязательно решаться посредством представителей стран региона. Присутствие иностранных сил не только не решает никаких проблем, но и усугубляет их», - сказал Раиси.

Пашинян, в свою очередь, заявил, что считает важным, чтобы «иранские партнеры были в курсе того, что происходит в контексте отношений Армения-Азербайджан, в контексте отношений Армения-Турция и в контексте урегулирования нагорно-карабахского конфликта».

По словам премьер-министра, делегация Армении прибыла в Тегеран с насыщенным визитом, в повестку переговоров включены вопросы, касающиеся экономических, политических отношений, а также региона.

«Мы подчеркиваем и ценим принципиальную позицию Ирана в плане обеспечения региональной безопасности и стабильности. Я рассказал господину Раиси об итогах состоявшейся вчера в Сочи трехсторонней встречи и поделился своими впечатлениями о повестке дня и текущих процессах по установлению стабильности и мира в регионе», - отметил Никол Пашинян.

Президент Ирана еще раз подчеркнул, что стабильность в регионе очень важна для Тегерана.

«Кавказский регион является частью культурного и цивилизационного прошлого Ирана, и мы очень трепетно относимся к этому региону. Установление безопасности и мира в регионе имеет большое значение для Исламской Республики Иран», - сказал Раиси.

Коснувшись вопросов экономического сотрудничества, президент Ирана отметил, что в предыдущие месяцы в торгово-экономических отношениях с Арменией был зафиксирован рост на уровне 43%, но поставлена цель довести товарооборот до 3 млрд долларов.

В состав делегации, отправившейся в Тегеран, также вошел министр территориального управления и инфраструктур Армении Гнел Саносян, который вместе с заместителем министра нефти Ирана, директором Национальной газовой компании Маджидом Чегени подписал меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере природного газа. По словам Пашиняна, в плане развития экономического сотрудничества стороны имеют огромный потенциал.

«Я рад, что визит имел конкретный результат и был подписан меморандум о продлении соглашения "Газ в обмен на электроэнергию"», - сказал премьер-министр Армении.

Последняя встреча премьер-министра Армении и президента Ирана состоялась 22 сентября этого года в Нью-Йорке. Эбрагим Раиси тогда подчеркнул недопустимость изменения границ в регионе, а также заявил, что позиция Ирана ясна: связь Ирана с Арменией не должна подвергаться опасности.

За этой встречей последовал визит министра иностранных дел Ирана в Армению. Хосейн Амир Абдоллахиан принял участие в открытии консульства Ирана в Капане, подтвердил заявление Раиси, добавив, что Иран выступает против иностранного присутствия в регионе.

По мнению Бадаляна, визит Пашиняна - хорошая возможность на месте объяснить, что у Тегерана нет причин для беспокойства

Политический комментатор Акоп Бадалян считает, что визит Пашиняна в Тегеран является хорошей возможностью на месте объяснить, что контакты Армения-Запад не преследуют цели геополитических изменений в регионе и у Тегерана нет причин для беспокойства.

«Мы понимаем, что эта тема всегда была чувствительной для Ирана, и очень важно, чтобы Армения в контексте отношений с Тегераном могла на понятном и довольно откровенном уровне объяснить, что отношения между Арменией и Западом не преследуют цель геополитических изменений в регионе и обусловлены только целью управления рисками безопасности Армении, желанием развеять те опасения, о которых говорит сам Иран, что безопасность Армении - это и его безопасность», - сказал политический комментатор.

Бадалян не исключает, что в ходе визита Пашиняна в Тегеран обсуждались также вопросы военно-технического сотрудничества.