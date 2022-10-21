У Ирана есть возможность воспрепятствовать реализации любой идеи по изменению границ - Абдоллахиан

Иран выступает против присутствия иностранных представителей в регионе, как на территории в Армении, так и на территории Азербайджана, заявил министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан на состоявшейся вчера вечером совместной пресс-конференции с армянским коллегой Араратом Мирзояном.

Это заявление высокопоставленного иранского чиновника звучит на фоне размещения гражданских наблюдателей Евросоюза на границах Армении.

«Для нас очень важна деятельность внутренних представителей в регионе, таких как платформа «3+3»», - сказал Абдоллахиан.

Встречи в этом формате с участием трех южнокавказских стран и трех региональных держав в последнее время не проводились. Шестистороннее сотрудничество продвигают Турция и Азербайджан.

Духовный лидер Ирана сказал и президенту Турции, и президенту России, что не потерпит закрытия границы с Арменией.

А министр иностранных дел Ирана вчера в Ереване подчеркнул, что Тегеран не примет изменения исторических границ в регионе, заявив, что «это наша красная линия».

«Мы предпримем все шаги, чтобы противостоять даже любому подобному намерению», - сказал Абдоллахиан.

«Президент Азербайджана на встрече с руководителем нашей страны четко отметил, что у них нет подобного намерения и никаких целей по географическим и пограничным изменениям в регионе они не преследуют. Мы на самом высоком уровне сделали соответствующие предупреждения о геополитических и пограничных изменениях в регионе. У Ирана есть возможность воспрепятствовать и противостоять реализации любой подобной идеи», - заверил Абдоллахиан.

Агрессивные действия Азербайджана ставят под сомнение искренность в достижении мира, в свою очередь, заявил министр иностранных дел Армении, говоря об армяно-азербайджанских мирных переговорах.

«Агрессия совершается одной страной-участницей переговоров против другой страны-участницы переговоров. Думаю, пожалуй, все в мире согласятся, что это не лучшая форма искренних переговоров и мира, не лучший пример, не доказательство стремления к миру», - подчеркнул Мирзоян.

В отсутствии прогресса в переговорах Арарат Мирзоян обвинил Баку, и это в том случае, когда стороны заявляют о готовности до конца года подписать мирный договор.

«Наши встречи по мирному договору и другим вопросам армяно-азербайджанских отношений, а также по нагорно-карабахской проблеме продолжаются на разных площадках, в разных форматах. Не будет преувеличением, если скажу, что главным препятствием на пути реального большого прогресса по всем направлениям является максималистский подход Азербайджана и нежелание достигать взаимоприемлемых решений с Арменией, - сказал глава МИД Армении, добавив: - Мы надеемся, что это препятствие будет преодолено и нам в ближайшее время, тем не менее, удастся прийти к взаимоприемлемым ситуациям и решениям».

Сегодня два министра иностранных дел примут участие в церемонии открытия генерального консульства Ирана в Капане.