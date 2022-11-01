Визит премьер-министра Армении в Иран станет прорывным в развитии обеих стран – Раиси

«Хорошие отношения между двумя странами, безусловно, окажут положительное влияние в регионе и в мире», — заявил Раиси.

По словам президента Ирана, развитие, безопасность и мир в кавказском регионе очень важны для Тегерана.

Раиси вновь подчеркнул, что региональные вопросы должны решаться региональными акторами. «Любое вмешательство извне создаст, а не решит проблемы», - заявил президент Ирана.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента Ирана сегодня с рабочим визитом посетил Тегеран.