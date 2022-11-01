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Регион

Визит премьер-министра Армении в Иран станет прорывным в развитии обеих стран – Раиси

Президент Ирана Эбрахим Раиси приветствует премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Тегеране. 1 ноября 2022 г.

Визит премьер-министра Армении в Исламскую Республику Иран, несомненно, станет прорывным в развитии обеих стран, заявил президент Ирана Эбрахим Раиси в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Николом Пашиняном.

«Хорошие отношения между двумя странами, безусловно, окажут положительное влияние в регионе и в мире», — заявил Раиси.

По словам президента Ирана, развитие, безопасность и мир в кавказском регионе очень важны для Тегерана.

Раиси вновь подчеркнул, что региональные вопросы должны решаться региональными акторами. «Любое вмешательство извне создаст, а не решит проблемы», - заявил президент Ирана.

Отметим, что премьер-министр Армении Никол Пашинян по приглашению президента Ирана сегодня с рабочим визитом посетил Тегеран.

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