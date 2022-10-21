В Капане открылось генеральное консульство Ирана

В Капане состоялось официальное открытие генерального консульства Исламской Республики Иран. Это первое генконсульство Ирана в Армении.

В церемонии открытия приняли участие министры иностранных дел Армении и Ирана - Арарат Мирзоян и Хосейн Амир Абдоллахиан.

Глава МИД Ирана заявил, что Иран «рассматривает безопасность Республики Армения и региона как свою безопасность».

«Наша политика заключается в уважении территориальной целостности, а также международно признанных границ», - сказал он.

«Сюникская область является одним из важнейших участков коридора Север-Юг. Мы считаем Армению одной из важнейших стран, находящихся на магистрали Север-Юг, и приложим все усилия для дальнейшего развития этого транзитного пути, а также грузовых и пассажирских перевозок по этому пути», - отметил он.

Абдоллахиан напомнил также о готовности Исламской Республики Иран открыть в городе Тебризе генконсульство Республики Армения.

Правительство Ирана приняло решение об открытии генерального консульства в Капане еще в декабре прошлого года.

Министр иностранных дел Ирана находится в Армении со вчерашнего дня. Вчера он встретился с министром иностранных дел РА Араратом Мирзояном. В ходе совместной пресс-конференции министров Абдоллахиан подчеркнул, что у Ирана есть возможность предотвратить реализацию любой идеи по изменению границ.