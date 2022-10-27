«Зангезурский коридор» не имеет ничего общего с экстерриториальностью – вице-премьер Азербайджана

Вице-премьер Азербайджана сегодня заявил, что «Зангезурский коридор», о котором говорит Баку, не имеет ничего общего с экстерриториальностью.

По словам Шахина Мустафаева, все еще имеют место спекуляции относительно терминов «транспортный коридор» и «экстерриториальность», хотя они даже не связаны друг с другом.

Между тем, в прошлом месяце премьер-министр Армении с трибуны ООН заявил, что у Баку есть подобные притязания. «Азербайджан намекает, что Армения должна предоставить экстерриториальный коридор, и это, по их мнению, следует из статьи 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года. Трехсторонне заявление является публичным документом, и в статье 9 нет ничего о коридоре, экстерриториальности и т. д.», - заявил Пашинян.

Мустафаев, являющийся представителем Азербайджана в трехсторонней комиссии по разблокированию региона, настаивает, что транспортный коридор подразумевает совсем другое и что об этом прекрасно знают и в Армении.

«Транспортный коридор – это маршрут, проходящий через территории нескольких стран, которые проводят согласованную транспортную, таможенную и иную политику с тем, чтобы уменьшить затраты и время прохождения грузов для упрощения перевозок, - сказал вице-премьер Азербайджана, добавив: - Что касается вопроса о нарушении суверенитета, напомню, что согласно пункту 9 заявления от 9 ноября, контроль за транспортным сообщением на территории Армении должна осуществлять пограничная служба ФСБ Российской Федерации. Насколько этот факт нарушает суверенитет Армении, мы должны спросить у правительства Армении».

Он также напомнил, что под документом подписался премьер-министр Пашинян.

Сам Пашинян два месяца назад на заседании правительства заявил, что Ереван готов открыть для Азербайджана три контрольно-пропускных пункта в Нахичевань, подчеркнув, что они должны действовать в соответствии с законодательством Армении. Правительство отметило, что все три пункта должны быть для автомобильного транспорта, и указало точные координаты магистралей: Сотк, Ерасх, Караундж.

«Мы и сегодня говорим: в порядке, установленном законодательством РА, как положено, пересекайте границу Армении, отправляйтесь в Нахичевань уже сегодня», - сказал премьер-министр Пашинян.

Хотя МИД Азербайджана заявил, что считает это предложение нереалистичным, Пашинян десять дней назад вновь напомнил об этом, написав в Твиттере: «Правительство Армении ждет положительного ответа Азербайджана».

Мутафаев сегодня впервые пояснил, почему Баку отвергает это предложение.

«Дорожный мониторинг показал, что дороги, выходящие из этих пунктов, по рельефу и климату не пригодны для транспортного сообщения с Нахичеванью и особенно для международных транзитных перевозок, что является одной из целей разблокирования. Армения не хочет предоставлять оптимальную дорогу для автомобильного сообщения, которая была рекомендована по результатам того же мониторинга», - сказал Мустафаев, не уточнив, кто и когда проводил этот мониторинг и каковы согласно этому мониторингу оптимальные маршруты.

В то же время вице-премьер Азербайджана подчеркнул, что, помимо рельефа и климатических условий, также очень важно согласовать режимы международных транзитных грузоперевозок, а также договориться об установлении упрощенных режимов для внутренних перевозок на паритетной основе.

Ранее, в июне этого года, глава МИД России в Ереване заявил, что дорога из Азербайджана в Нахичевань будет основываться на территориальной целостности и суверенитете Армении. Лавров в то же время сказал, что она будет действовать в упрощенном режиме, не пояснив, что это предполагает.

Глава МИД Армении в тот день также не сообщил подробностей. Пока об этом публично заявил только президент Азербайджана, заявив, что Баку хочет беспрепятственного, бестаможенного проезда, подобного Лачинскому коридору.

«Если Армения будет настаивать на установке таможенных пунктов и контроле за перемещением товаров и граждан через «Зангезурский коридор», тогда мы будем настаивать на тех же условиях в Лачинском коридоре. Это логично», - заявил Алиев в декабре прошлого года.