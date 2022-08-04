Мы готовы обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахичеваном в порядке, установленном законодательством РА - Пашинян

Премьер-министр Армении сегодня на заседании правительства поручил директору Службы национальной безопасности и председателю Комитета государственных доходов обеспечить беспрепятственный проезд азербайджанской стороны через территорию Армении в Нахичеван. В то же время, как подчеркнул Пашинян, обеспечение этой связи должно быть только в порядке, установленном законодательством Республики Армения.

«Мы все это время каждый день готовы обеспечить эту связь, обеспечить связь между западными районами Азербайджана и Нахичеваном. Мы каждый день готовы обеспечить эту связь, это Азербайджан не использует предоставленные нами возможности. Мы и сегодня говорим: приезжайте, пересекайте границу Армении, езжайте в Нахичеван в порядке, установленном законодательством РА. Прямо сегодня», - отметил Пашинян.

В последнем пункте трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года говорится, что Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях.

Азербайджанская сторона утверждает, что беспрепятственное передвижение означает, что армянская сторона не должна осуществлять никакого контроля. Несколько месяцев назад, в частности, об этом в Брюсселе говорил президент Азербайджана, отвечая на вопрос Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

«В трехсторонних заявлениях прямо говорится, что Азербайджан обеспечивает безопасность и доступ к Лачинскому коридору. Армения должна предоставить нам такой же беспрепятственный доступ к Зангезурскому коридору. Сегодня в Лачинском коридоре нет таможенных пунктов. Так же должно быть и в Зангезурском коридоре. Если Армения будет настаивать на установке таможенных пунктов и контроле за перемещением товаров и граждан через «Зангезурский коридор», тогда мы будем настаивать на тех же условиях в Лачинском коридоре. Это логично», - сказал Алиев.

Между тем, армянская сторона возражает, что в отличие от Лачинского коридора в документе от 9 ноября нет словосочетания «Зангезурский коридор».

Касаясь положения о беспрепятственном движении, Никол Пашинян сегодня заявил, что это также должно быть в рамках Конституции и законодательства Армении. «Что касается того пункта заявления, где говорится, что должно иметь место свободное передвижение, то в Конституции РА записано, что граждане РА имеют право на свободное передвижение. Это не означает, что это свободное передвижение должно осуществляться в обход законодательства Республики Армения», - сказал он.

Пашинян отметил, что на втором этапе должен обсуждаться вопрос о том, в каких именно точках Баку хочет организовать транзит. Важно зафиксировать, что на месте в порядке, установленном законодательством РА, должны осуществляться паспортный, таможенный контроль и контроль безопасности. Причем, говоря о контроле, Пашинян также упомянул российскую сторону. Пашинян не уточнил, какую роль будет играть российская сторона в обеспечении проезда азербайджанского пассажирского и грузового транспорта через суверенную территорию Армении.

«Пусть азербайджанцы скажут, где они хотят пересечь [территорию Армении], и мы в порядке, установленном законодательством Республики Армения, обеспечим паспортный контроль, таможенный контроль и, конечно же, безопасность движения, где также при поддержке наших российских партнеров мы все это можем и готовы обеспечить. У нас нет никаких сомнений в этом», - заявил он.

Около полутора месяцев назад Радио Азатутюн стало известно, что вокруг дороги Азербайджан-Нахичеван через территорию Армении стороны близки к следующему соглашению: въезжающие на территорию Армении азербайджанские грузы и пассажиры сначала будут проверяться российской пограничной службой, а затем таможенной службой Армении. Затем переход будет осуществляться в сопровождении армянского патруля, в составе которого будет как минимум один российский офицер. Об этом были публикации и в других СМИ. Официальный Ереван, однако, эту информацию пока не подтвердил, но и не опроверг.