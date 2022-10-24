В правительстве не опровергают и не подтверждают новость о возможной встрече Пашинян-Путин-Алиев

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце октября могут встретиться в России и провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина. Об этом российским «Ведомостям» сообщил дипломатический источник.

По данным издания, подготовка встречи началась после выступления Путина на саммите СНГ. Президент России в Астане предложил премьер-министру Армении и президенту Азербайджана встретиться в России в удобное для них время, в любом городе: Сочи, Москве, Санкт-Петербурге.

Стороны пока не распространили официальной информации об ожидаемой встрече. В правительстве Армении не опровергают и ни подтверждают эту новость. В аппарате премьер-министра Радио Азатутюн лишь сообщили, что информация о визитах премьер-министра предоставляется своевременно. Ранее Пашинян и Алиев встретились в Праге в начале октября.

По итогам переговоров с участием европейских лидеров в столице Чехии стороны приняли четырехстороннее заявление, в котором договорились признать территориальную целостность друг друга в границах, принятых в документах об учреждении СНГ в 1991 году.

Политический комментатор Армен Багдасарян называет возможную встречу в России «принципиальной». По его словам, Путин и Алиев совместно попытаются оказать давление на Пашиняна, чтобы тот отказался от переговоров на западных площадках.

«Чтобы он согласился, что вопрос должен обсуждаться исключительно в трехстороннем формате Армения-Азербайджан-Россия, а на самом деле в в четырехстороннем, плюс Турция, только на этой четырехсторонней платформе интересы России и Азербайджана в этом вопросе совпадают. А Армения, думаю, за это потребует, чтобы Азербайджан еще больше прояснил свою позицию в вопросе взаимного признания территориальной целостности и окончательно и однозначно отказаться от коридорной логики в вопросе открытия коммуникаций», - отметил Багдасарян.

Если договоренность будет достигнута, по мнению политического комментатора, стороны на несколько шагов приблизятся к подписанию мирного договора, если нет, возникнет новая напряженность.

Уже в первую неделю ноября в Брюсселе ожидается третье заседание государственных комиссий по делимитации границ и пограничной безопасности между Арменией и Азербайджаном. Других подробностей о заседании в офисе вице-премьера Мгера Григоряна не сообщили.