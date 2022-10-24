Лидеры Армении, Азербайджана и России могут встретиться в конце месяца – «Ведомости»

Об этом сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на свой «дипломатический источник».

Согласно источнику издания, проработка встречи началась после «примирительного выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября, где обсуждали территориальные споры Армении и Азербайджана».

Другой источник «Ведомостей» отмечает, что такие переговоры могут пройти в последних числах октября, в качестве основных мест для их проведения рассматриваются Москва и Сочи. «Скорее всего, выбор падет на Сочи», – говорит он.

Ранее две встречи Пашиняна и Алиева – одна с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и другая с участием президента Франции Эмманюэля Макрона – состоялись в Праге на саммите Европейского политического сообщества 6–7 октября.