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Лидеры Армении, Азербайджана и России могут встретиться в конце месяца – «Ведомости»

Слева направо: президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян во время заявлений для прессы по итогам переговоров в Сочи, 26 ноября 2021 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев могут встретиться в России и провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Путина.

Об этом сообщает российское издание «Ведомости» со ссылкой на свой «дипломатический источник».

Согласно источнику издания, проработка встречи началась после «примирительного выступления Путина на саммите СНГ в Астане 14 октября, где обсуждали территориальные споры Армении и Азербайджана».

Другой источник «Ведомостей» отмечает, что такие переговоры могут пройти в последних числах октября, в качестве основных мест для их проведения рассматриваются Москва и Сочи. «Скорее всего, выбор падет на Сочи», – говорит он.

Ранее две встречи Пашиняна и Алиева – одна с участием президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и другая с участием президента Франции Эмманюэля Макрона – состоялись в Праге на саммите Европейского политического сообщества 6–7 октября.

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