ЕС утвердил решение об отправке в Армению наблюдательной миссии

Министры иностранных дел стран-членов Евросоюза на состоявшемся сегодня в Люксембурге заседании утвердили решение о направлении наблюдательной миссии в Армению, согласованное в начале этого месяца в Праге в ходе встречи глав Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета.

Евросоюз полностью привержен содействию устойчивому миру на Южном Кавказе, после заседания написал в Твиттере министр иностранных дел ЕС Жозеп Боррель после встречи, добавив: «Мы развертываем наблюдательную миссию из 40 человек вдоль армяно-азербайджанской границы, чтобы укрепить уверенность в нестабильной ситуации, когда жизням людей угрожает опасность».

По информации Радио Азатутюн, эксперты будут доставлены в Армению из Грузии, где Евросоюз с 2008 года, после короткой российско-грузинской войны, разместил гражданскую миссию в составе 200 человек. Согласно предварительной договоренности, миссия должна начать работу в октябре и проработать максимум два месяца.

Договоренность об отправке гражданских наблюдателей ЕС на границу Армении с Азербайджаном была достигнута по итогам четырехсторонней встречи, состоявшейся в Праге 6 октября. На прошлой неделе послы ЕС одобрили миссию, а спустя несколько дней в Армению прибыла предварительная группа наблюдателей ЕС - миссия по технической оценке.