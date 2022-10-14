«27 государств-членов Евросоюза оперативно отреагировали на просьбу Армении» - Тойво Клаар

Заместитель министра иностранных дел Армении Паруйр Ованнисян сообщил Радио Азатутюн, что группа состоит из 8-10 специалистов. Они останутся в Армении до следующего вторника. За это время специалисты Евросоюза побывают в разных приграничных районах Армении, на месте ознакомятся с ситуацией и решат, в каких именно местах будут находиться гражданские наблюдатели ЕС.

Сколько наблюдателей Евросоюза будет размещено на армяно-азербайджанской границе в ближайшее время, пока неизвестно. Паруйр Ованнисян сказал, что этот вопрос также будет обсуждаться в ходе визита предварительной группы. По данным дипломатических источников Радио Азатутюн, в состав миссии войдут до 50 наблюдателей.

Договоренность об отправке гражданской наблюдательной миссии Евросоюза в Армению была достигнута в Праге по итогам переговоров глав Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета. До этого Баку отвергал предложение Евросоюза о размещении военной миссии на границе с Арменией, а теперь принял вариант гражданской миссии, подчеркнув, что будет сотрудничать «в той мере, в какой это будет его касаться».

Специальный представитель ЕС по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар прокомментировал визит прибывшей сегодня в Армению группы ЕС. «27 стран-членов Европейского союза оперативно отреагировали на запрос Армении. Целью развертывания Евросоюза является наблюдение за ситуацией и поддержка стабилизации армяно-азербайджанских отношений на земле», - написал Клаар в Twitter.

Когда стало известно, что в этом месяце в Армению прибудут наблюдатели ЕС, глава МИД России заявил, что ОДКБ также готова направить наблюдательную миссию на армяно-азербайджанскую границу. Лавров сказал, что для этого нужно только, чтобы Армения, председательствующая в ОДКБ, созвала внеочередное заседание Совета ОДКБ.

Обращаясь сегодня к этому вопросу, спикер парламента Армении Ален Симонян сказал, что Армения хочет, чтобы на границе стояли наблюдатели не только от Евросоюза, но и от ОДКБ и других структур, которые фиксировали бы, кто на самом деле нарушает режим прекращения огня.

«Я не исключаю, я бы очень хотел, чтобы не только представители ЕС, но и представители Российской Федерации, ОДКБ стояли по всей границе и фиксировали те провокации, которые предпринимает азербайджанская сторона, обвиняя в них нас, пусть придут и увидят, кто начинает эти провокации, кто нарушает режим прекращения огня», - сказал Симонян.

Отвечая на замечание министра иностранных дел России о том, что у них уже больше месяца есть предложения о направлении наблюдательной миссии ОДКБ на армяно-азербайджанскую границу и они ждут созыва Арменией внеочередного заседания, Ален Симонян поднял следующий вопрос: почему Россия молчит, когда Армения обратилась к своему союзнику в рамках армяно-российского договора о взаимопомощи?

«Хорошо, предположим, что сказанное соответствует действительности. Но где наш ответ в соответствии с армяно-российским договором? Здесь же нет вопроса с председательством. Мы также обратились к нашим российским партнерам в рамках армяно-российского договора о взаимопомощи. Почему в связи с этим царит молчание?» - сказал спикер НС.

На вопрос, потребовал ли он разъяснений, Симонян ответил: «Я потребовал, я говорил об этом, и должен сказать, что до этого момента есть то, что вы слышите и видите публично. И мы будем продолжать требовать. Но в то же время хочу еще раз сказать нашим соотечественникам, что мы не будем ограничиваться использованием только имеющихся на данный момент рычагов для поддержания безопасности нашей страны, ведь за час или два в регионе может что-то кардинально измениться».

Ален Симонян не исключил продления двухмесячного срока миссии наблюдателей ЕС.