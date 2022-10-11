Послы ЕС согласились направить гражданскую миссию в Армению

Послы Евросоюза сегодня согласились направить в Армению гражданскую миссию, которая будет развернута вдоль границы с Азербайджаном для укрепления доверия и содействия делимитации границ. Соответствующее решение было принято на закрытом заседании Комитета по вопросам политики и безопасности, сообщили дипломатические источники Радио Азатутюн.

Согласно источникам, в составе миссии будут до 50 наблюдателей, из каких стран - пока неясно, идут обсуждения.

О важности миссии вчера в Комитете по вопросам безопасности и обороны Европарламента говорил также специальный представитель Евросоюза на Южном Кавказе Тойво Клаар.

«Полное содействие государств-членов Союза, а также Европарламента крайне важно для реализации миролюбивых усилий Евросоюза», - подчеркнул он.

Договоренность о направлении гражданской миссии в Армению была достигнута на прошлой неделе в Праге по итогам переговоров глав Армении, Азербайджана, Франции и Европейского совета. Согласно четырехстороннему заявлению, Армения выразила согласие на размещение гражданской миссии ЕС вдоль границы с Азербайджаном. Баку, который до этого отклонял предложение о размещении европейской военной миссии на границе, в случае гражданской миссии согласился сотрудничать «в той мере, в какой это будет его касаться». Также было отмечено, что миссия начнет свою работу в октябре на период времени не более двух месяцев. Цель миссии будет заключаться в укреплении доверия и в содействии работе пограничных комиссий посредством своих докладов.

Кстати, вчера глава внешнеполитического ведомства Евросоюза провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана, проинформировав Баку о подготовительной работе по отправке миссии в Армению.

Вчера в телефонном разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном госсекретарь США Энтони Блинкен приветствовал прогресс в мирных переговорах между Арменией и Азербайджаном.

Дипломаты не исключают, что европейские наблюдатели могут приехать в Армению из Грузии, где Евросоюз еще с 2008 года, после короткой августовской российско-грузинской войны, разместил гражданскую миссию.

В Грузии, например, в составе миссии 200 невооруженных наблюдателей из разных стран ЕС. Они осуществляют круглосуточное патрулирование для обеспечения безопасности людей, проживающих по обе стороны административных границ Абхазии и Южной Осетии, восстановления доверия между конфликтующими сторонами, а также для передачи информации о ситуации в европейские структуры.

В случае с Арменией приоритетом наблюдателей также будет подготовка докладов для содействия работе комиссий по делимитации и демаркации границы между Арменией и Азербайджаном.