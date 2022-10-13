Макрон обвинил Россию в эскалации армяно-азербайджанского конфликта

Президент Франции заявил, что Россия намеренно провоцирует армяно-азербайджанский конфликт с целью дестабилизации ситуации на Кавказе и за его пределами. Об этом Эмманюэль Макрон сказал вчера в интервью телеканалу France 2, отметив, что Москва накаляет ситуацию в пользу Азербайджана.

«Что происходит на границе в последние два года? 5 тысяч российских военнослужащих, согласно сообщением, находятся там для гарантирования безопасности границы, но русские используют многовековой конфликт и играют в игру Азербайджана с участием Турции, чтобы ослабить Армению, с которой у нее тесные связи. Вы видите, что происходит? Россия пытается дестабилизировать ситуацию. Она хочет создать хаос на Кавказе, чтобы дестабилизировать всех нас», - заявил президент Франции.

На прошлой неделе в Праге Макрон провел встречу с главами Армении, Азербайджана и Европейского совета. После четырехсторонней встречи Евросоюз принял решение направить в Армению миссию по установлению фактов для развертывания вдоль границы с Азербайджаном и содействия делимитации границы. По информации Радио Азатутюн, в состав миссии войдут до 50 наблюдателей.