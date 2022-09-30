Республика Армения не собирается обсуждать какую-либо капитуляцию - Рубинян

Республика Армения не собирается обсуждать какую-либо капитуляцию, в беседе с Радио Азатутюн заявил вице-спикер Национального собрания Армении Рубен Рубинян, подчеркнув, что не согласен с употреблением этого слова, которое сегодня звучит очень часто, в том числе в контексте дискуссии между бывшими президентами.

Суверенитет и территориальная целостность Республики Армения не подлежат торгу, подчеркнул депутат правящей фракции «Гражданский договор».

На вопрос, прав ли Тер-Петросян в том, что сейчас задача заключается в том, чтобы найти наименее болезненное решение, другого выхода нет и оттягивать будет еще хуже, Рубинян ответил: «Нам нужно решение, и нужно такое решение, которое обеспечит прочный мир и обеспечит суверенитет и территориальную целостность Республики Армения, правительство движется в этом направлении и готово сделать все для достижения такого решения. Но я, например, вижу, в том числе и в контексте дискуссии бывших президентов, что слово «капитуляция» звучит очень часто. Я категорически не согласен с использованием этого слова не только в контексте заявления от 9 ноября, но и в контексте любого решения в целом. Документ от 9 ноября был прекращением огня с тяжелыми условиями, но это не была капитуляция, и Республика Армения не собирается обсуждать какую-либо капитуляцию. Республика Армения будет любой ценой сохранять и суверенитет, и территориальную целостность, речь идет о решениях».

На вопрос, какова в таком случае красная черта Еревана в вопросе принятия решения, вице-спикер НС ответил, что «суверенитет и территориальная целостность Республики Армения не подлежат торгу».

В ответ на замечание, что если будет подписан мирный договор с Азербайджаном, в котором не будет упоминания о Нагорном Карабахе, то завтра Азербайджан скажет: «вы подписали этот документ, мы сами решим наши вопросы с армянами Карабаха», Рубинян сказал, что именно поэтому армянская сторона настаивает на том, что вопрос безопасности и прав народа Нагорного Карабаха должен быть решен.

«Если целью мирного договора является установление прочного мира, это означает, что должны быть адекватные гарантии по всем его компонентам, или не только по всем его компонентам, а по всем компонентам, нарушающим мир. Мы считаем, что было бы логичным проведение переговоров между представителями Арцаха [Нагорного Карабаха – ред.] и Азербайджана», - отметил он.

Полную версию интервью с Рубеном Рубиняном можно посмотреть ниже: